Deretan Buku Harry Potter yang Menyihir Dunia

TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini, 13 Januari pada 2008, buku novel terakhir seri Harry Potter diterbitkan di Indonesia. Judulnya Harry Potter dan Relikui Kematian diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama.

Harry Potter yang juga kemudian diangkat film adalah beberapa novel yang ditulis oleh J.K. Rowling.

Novel-novel itu mengisahkan tentang petualangan seorang penyihir remaja bernama Harry Potter dan sahabatnya, Ronald Weasley dan Hermione Granger, yang merupakan pelajar di Sekolah Sihir Hogwarts.

Kisah dalam novel ini berpusat pada upaya Harry untuk mengalahkan penyihir hitam jahat bernama Lord Voldemort, yang berambisi untuk diproduksi menjadi makhluk abadi, menaklukkan alam sihir, menguasai orang-orang non-penyihir, dan membinasakan siapapun yang menghalangi jalannya, terutama Harry Potter.

Novel ini Rowling tulis dalam tujuh seri yang akhirnya diadopsi menjadi 8 film. Mengutip dari laman Institut Teknologi Budi Utomo, ketujuh novel ini yaitu:

1. Harry Potter and the Philosopher's Stone

Novel pertama ini terdiri dari 17 bab yg menggambarkan bagaimana Harry mengetahui bahwa dia adalah seorang penyihir, membuat teman akrab dan beberapa musuh di Sekolah Ilmu Gaib dan Ilmu Sihir Hogwarts, dan dengan pertolongan teman-temannya menghalangi kembalinya penyihir jahat Voldemort, yang membunuh orang tua Harry dan mencoba untuk membunuh Harry ketika dia masih berumur satu tahun. Buku ini pertama kali diterbitkan pada 26 Juni 1997 di London oleh penerbit Bloomsbury.

2. Harry Potter and the Chamber of Secrets

Novel keduanya yaitu sekuel dari Harry Potter and the Philosopher's Stone. Di Indonesia, buku ini dirilis pada bulan November 2000, sedangkan versi aslinya dalam bahasa Inggris dirilis pada 2 Juli 1998 di Inggris Raya dan 2 Juni 1999 di Amerika Serikat.

3. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Buku ini pertama kali diluncurkan dalam bahasa Inggris pada 8 Juli 1999 di negara Inggris, di Amerika Serikat pada 8 September 1999 dan di Indonesia pada Maret 2001.

