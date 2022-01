Tayang Bulan Depan, Death on the Nile Rilis Klip Spesial dan Poster Karakter

Rangkaian poster karakter film Death on the Nile. Dok. 20th Century Studios.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Death on the Nile akan tayang secara eksklusif di bioskop pada Jumat, 11 Februari 2022. Menjelang penayangannya, 20th Century Studios merilis klip spesial dan rangkaian poster karakter dari sederet bintang papan atas yang menjadi tersangka kasus pembunuhan dalam film yang disutradarai Kenneth Branagh ini.

Berdasarkan novel tahun 1937 karya Agatha Christie, Death on the Nile adalah cerita misteri tentang konflik emosional dan konsekuensi mematikan yang dipicu oleh cinta yang obsesif. Kenneth Branagh, kembali sebagai detektif ikonik Hercule Poirot, bergabung dengan Tom Bateman, peraih empat nominasi Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders dan Letitia Wright.

Death on the Nile menyatukan kembali tim pembuat film di balik Murder on the Orient Express pada 2017. Film ini ditulis oleh Michael Green, diadaptasi dari novel Christie, dan diproduksi oleh Ridley Scott, Kenneth Branagh, pga, Judy Hofflund, pga dan Kevin J. Walsh, dengan Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard dan Mathew Prichard sebagai produser eksekutif.

Bercerita tentang detektif Belgia, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) yang sedang melakukan perjalanan dengan kapal glamor ke Mesir. Perjalanan tersebut berubah menjadi pencarian yang menakutkan ketika pasangan sempurna yang sedang bulan madu dibunuh secara tragis oleh sosok misterius. Berlatar di pemandangan indah gurun yang luas dan megahnya piramida Giza, kisah dramatis tentang cinta yang berakhir nahas ini menampilkan sekelompok turis kosmopolitan yang elegan dengan cerita yang dipenuhi oleh misteri dan kejutan yang akan membuat penonton penasaran sampai akhir.

"Visi Ken yang luas dan elegan untuk cerita klasik ini layak untuk dilihat di layar sebesar mungkin. Kami sangat bangga dengan film ini, dengan para pemeran brilian kami, dan karya luar biasa yang membawa Death on the Nile ke layar lebar," kata Presiden produksi 20th Century Studios, Steve Asbell dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 22 Desember 2021.

Death on the Nile direkam dengan kamera Panavision 65mm pada akhir 2019. Film ini akan membawa penonton ke tahun 1930-an, menciptakan ulang ragam lokasi yang menjadi inspirasi bagi Christie dalam menciptakan cerita misteri tentang masyarakat kelas atas yang glamor. Film ini juga akan diproyeksikan dengan format 70mm di beberapa layar terpilih di New York, Los Angeles dan London.

