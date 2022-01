Krisdayanti Datang di Pesta Ulang Tahun Anak, Sikap Ayu Ting Ting Tuai Pujian

TEMPO.CO, Jakarta - Diva Indonesia dan anggota DPR RI, Krisdayanti pada Ahad, 9 Januari 2022 menghadiri pesta ulang tahun kedelapan Bilqis Humairah, putri Ayu Ting Ting. Ia datang bersama putrinya, Amora Lemos.

Kedatangan Krisdayanti ini menjadi perhatian dan menjadi viral di berbagai media sosial setelah melihat sambutan yang diberikan Ayu Ting Ting. Begitu memasuki ruang pesta bertema meniru konsep Squid Game itu, Krisdayanti langsung disambut dengan takzim oleh Rozak, Umi Kalsum, dan Ayu Ting Ting. Ayah Ayu mencium pipi kiri kanan Krisdayanti begitu juga Umi Kalsum, ibunda penyanyi dangdut ini.

Adapun Ayu Ting Ting sendiri, langsung mencium tangan Krisdayanti ini sebagai tanda hormat terhadap kedatangan sang diva, yang suaranya sangat khas dan masih menjadi patron para penyanyi sekarang. Berdiri di belakangnya, ada Ivan Gunawan yang terlihat gembira melihat kedatangan Krisdayanti.

Video saat Ayu Ting Ting mencium tangan Krisdayanti ini beredar viral di berbagai media sosial. Sikap Ayu Ting Ting yang terlihat amat menghormati istri Raul Lemos ini menuai pujian lantaran dinilai santun. Sikap ini seolah mematahkan anggapan atas video viral sebelumnya saat dia dinilai bersikap tak baik dengan Andika Mahesa beberapa tahun lalu.

"Best attitude. Semenjak ada kasus bapak ngejar warisan anak yang sudah meninggal, aku malah sungkem sama ayah Rojak. Dia garda terdepan Ayu Ting Ting dalam hal apapun. Ayah the best pokoknya," tulis @norita***. "Kasih sayang ayah mampu mengalahkan rasa sakit yang diberikan laki-laki lain," tulis @chyntia****.

Krisdayanti juga mengunggah kedatangannya di pesta itu. Ia mengunggah fotonya bersama keluarga Ayu Ting Ting dan Amora. "Bersama keluarga bahagianya ayah Rojak," tulisnya. Ayu pun membalas unggahan Krisdayanti. "Begitu beruntung dengan kehadiranmu, Mimiku," tulisnya.

