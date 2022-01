Harvey Malaiholo Dilantik Jadi Anggota DPR, Krisdayanti Berharap Amanah

TEMPO.CO, Jakarta - Diva Indonesia dan anggota DPR RI, Krisdayanti turut berbahagia dengan penetapan rekan separtai sekaligus suhu dalam bernyanyi, Harvey Malaiholo sebagai anggota DPR RI. Penyanyi legendaris itu dilantik hari ini, Selasa, 11 Januari 2022 sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP menggantikan Jimmy Demianus, yang sudah meninggal.

Di halaman Instagramnya, Krisdayanti mengunggah foto-fotonya dengan Harvey yang mengenakan setelan jas dan peci hitam. Krisdayanti sendiri tampak anggun dengan setelan rok batik dipadukan kebaya yang sudah dimodifikasi warna keemasan.

"Selamat dan sukses atas dilantiknya senior saya, seniman legenda. kakak @harveymalaiholo menggantikan alm. bapak Jimmy Demianus. Selamat bergabung di keluarga besar @drpri. Semoga dapat melaksanakan amanah bersama dan semangat gotong royong," tulis Krisdayanti di keterangan unggahan hari ini.

Di Instagram Storyny, istri Raul Lemos ini mengunggah foto dan video saat Harvey tengah diperbaiki jas oleh Lolita, istrinya. "Welcome to the new amanah perjuangan Kak Harvey dan keluarga, moga-moga bisa meneruskan perjuangan Kak Jimmy," kata Krisdayanti.

Sehari sebelumnya, Krisdayanti mengunggah video perannya untuk partai. Video itu dibuat sebagai ungkapan selamat ulang tahun PDIP ke-49. "Bangun jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya," tulisnya.

Sejak menjadi anggota DPR RI, Krisdayanti lebih sering mengunggah aktivitasnya sebagai wakil rakyat dan anggota partai daripada sebagai penyanyi. Ia kerap mengunjungi daerah pilihannya untuk bertemu konstituen dan memberikan bantuan.

