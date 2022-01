Film The Raid akan Di-remake Hollywood, Tayang di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Hollywood akan meremake film The Raid yang selama ini ditulis dan disutradarai Gareth Evans. Film yang akan ditayangkan ini di Netflix akan disutradarai oleh Patrick Hughes dan diproduseri Michael Bay dan XYZ Films. Hughes akan menulis ulang naskah skrip bersama James Beaufort. Adapun Gareth Evans akan bertindak sebagai produser eksekutif bersama dengan Range Media Partners.

Netflix menjanjikan film ini akan menghadirkan konsep baru dari kisah aslinya. The Raid asli menceritakan tentang pasukan elit yang dipimpin Sersan Jaka, diperankan oleh Joe Taslim dengan anggota Rama (Iko Uwais) terperangkap dalam rumah petak yang dikendalikan oleh mafia kejam lengkap dengan pasukan pembunuh dan premannya. Film The Raid atau Serbuan Maut ini diproduseri Sony Pictures Classic dan diputar pertama kali di Festival Film Toronto 2012. Kesuksesan filn ini berlanjut dengan sekuelnya, The Raid 2: Berandal.

Hollywood sudah lama mengincar film ini untuk dibuat ulang hingga akhirnya terwujud sekarang. Versi anyar ini berlatar di Badlands yang dipenuhi narkoba di Philadelphia. Satuan tugas khusus yang menangani narkoba, menyamar demi bisa menangkap gembong narkoba yang dikenal ama licin.

“Kami sangat senang dengan visi unik Patrick untuk film ini. Ini adalah pengambilan materi yang sangat orisinal, yang menjanjikan untuk memberikan rasa hormat yang besar pada film aslinya sambil juga membawa pendekatan dan perspektif baru yang akan menentukan jalannya sendiri dalam genre aksi,” kata produser. Pandangan baru Hughes tentang cerita membuat semua yang terlibat termasuk Bay dan Evans bersemangat.

Hughes memulai debut film panjangnya berjudul Red Hill yang dibuat pada 2010. Ia kemudian mulai menjalani karier Hollywoodnya sejak digandeng Sylvester Stallone, yang sedang mencari darah baru untuk menyutradarai The Expendables 3 pada 2013. Pada 2015, Hughes sebenarnya sudah diumumkan akan menyutradarai The Raid tapi batal setelah produser memutuskan mendrop untuk me-remakenya.

DEADLINE | ANTARA

