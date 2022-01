Tidak Memenuhi Syarat, Spider-Man: No Way Home Gagal Masuk BAFTA

Poster film Spider-Man: No Way Home. Dok. Marvel.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Spider-Man: No Way Home gagal masuk ke dalam nominasi British Academy Film Awards (BAFTA) 2022. Alasan utamanya karena tidak memenuhi syarat penilaian.

Mengutip dari Deadline pada Selasa, 11 Januari 2022, pihak BAFTA mengungkapkan bahwa Sony Pictures Entertainment sebagai distributor tidak mengirimkan atau mengunggah film tersebut ke portal BAFTA View dengan alasan potensi pembajakan karena Spider-Man: No Way Home belum dirilis di beberapa wilayah.

BAFTA View merupakan portal streaming yang dibuat khusus agar memudahkan para anggota memberikan hak suara atau vote secara daring. Portal ini mulai diperkenalkan pada 2020. Tahun ini, pertama kalinya BAFTA tidak mengizinkan distributor film mengirim DVD screener untuk proses penilaian.

Awalnya Spider-Man: No Way Home mendapatkan jadwal untuk mengirimkan film di BAFTA View pada Kamis, 30 Desember 2021. Proses pemungutan suara putaran pertama hanya tersedia dalam waktu empat hari dan ditutup pada Senin, 3 Januari 2022.

Dalam BAFTA View pada Senin, 10 Januari 2022 tertulis bahwa Spider-Man: No Way Home tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk penghargaan film 2022 dan tidak memenuhi syarat untuk masuk.

"Sebagaimana diuraikan dalam peraturan kami, semua film harus tersedia untuk anggota di BAFTA View sebelum pemungutan suara putaran satu ditutup untuk memastikan keadilan dan kesetaraan untuk semua judul. Film No Way Home ini tidak disediakan oleh distributor," tulis BAFTA.

Menurut Deadline, Spider-Man: No Way Home menjadi satu-satunya film box office yang tidak masuk BAFTA View untuk musim penghargaan British Academy Film Awards tahun ini. Sebagai perbandingan, Eternals muncul di BAFTA View sebelum rilis di Disney+ pada 12 Januari 2022. The Matrix Resurrections juga muncul meskipun baru tersedia di layanan streaming HBO Max untuk wilayah Amerika Serikat.

Spider-Man: No Way Home dirilis pada Rabu, 15 Desember 2021. Film yang dibintangi Tom Holland ini telah meraup 1,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 21,4 triliun secara global hingga saat ini.

Baca juga: Spider-Man: No Way Home Masih Kuasai Box Office Amerika Serikat

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.