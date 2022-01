Gelar Live Bongkar Layangan Putus, Reza Rahadian Mengaku Dijuteki Putri Marino

TEMPO.CO, Jakarta - Reza Rahadian dan Putri Marino yang bermain mengesankan di web series Layangan Putus di WeTV menggelar siaran langsung di akun Instagram fan base Reza pada Senin malam, 10 Januari 2022. Mereka berniat membongkar kisah di balik layar proses syuting Layangan Putus yang tak diduga bakal meledak.

Putri Marino membuka siaran itu dengan mengucapkan terima kasih kepada netizen yang setia menonton serial Layangan Putus. "Menjadi series nomor satu di WeTV, terima kasih sudah menghujat Mas Aris karena dia memang pantas dihujat, terima kasih sudah support Kinan," katanya menyebut karakter yang diperankan Reza dan perannya sendiri.

Adapun Reza, selain berterima kasih kepada penonton, ia mengatakan kesuksesan Layangan Putus ini berkat tangan dingin sutradara, Benni Setiawan. Sutradara film 3 Hati Dua Dunia, Satu Cinta yang juga diperankan Reza itu disebutnya sebagai orang di balik kesuksesan serial itu.

"Bagaimana Mas Benni mendirect kami dengan begitu sabar dan baik. The credit should go to Mas Benni Setiawan dan penulis skripnya," ujarnya.

Reza berbagi kisah menggelikan saat syuting bersama istri aktor Chicco Jerikho ini. Menurut dia, Putri Marino sangat menghayati peran yang dibawakan hingga ekspresinya menyala saat ia menjalani adegan dengan Anya Geraldine yang berperan sebagai Lydia, orang ketiga dalam perkawinan Aris dan Kinan.

Putri Marino dalam serial Layangan Putus. Dok. WeTV/MD Entertainment.

"Kalau syuting ada Lydia, ada Anya, kan di satu waktu berbagai macam scene, saya benar-benar dijutekin. Dia geleng-geleng kepala, pasti melototin saya kalau syuting. Galak banget," ujarnya seraya tertawa.

Saat mereka sedang dalam adegan yang amat menantang dan menguras emosi, Reza biasanya memeluk Putri Marino agar menenangkan diri. "Kalau adegan menguras emosi, aku biasanya diam. Mas Aris diam, saling ngasih space masing-masing," timpal Putri Marino.

Baik Reza Rahadian maupun Putri Marino kompak menjawab dari sekian adegan yang sudah diperankan, scene Cappadocia juga menjadi favorit mereka. "Banyak sih, oh yang Cappadocia, it's my dream," celetuk Putri dengan senyum menyeringai. Kalimat penegasan yang amat viral dan dijadikan meme di berbagai konten menirukan adegan ketika Kinan memergoki Aris mengajak Lydia berkunjung ke Cappadocia, Turki. "It's my dream, Mas. Not hers," teriak Kinan dengan ekspresi yang luar biasa keren.

Saat itu, Putri Marino mengungkapkan permintaan maafnya. "Gue salah lagi grammar-nya. Maaf ya teman-teman. Not hers harusnya, bukan not her," kata dia.

