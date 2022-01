Bintangi Video Musik Noah Bersama Anya Geraldine, Jefri Nichol Gunakan Papan

TEMPO.CO, Jakarta - Jefri Nichol membagikan cerita di balik layar dalam pembuatan video musik Noah, Bintang di Surga yang dia bintangi bersama Anya Geraldine. Aktor film Aum! ini membagikan beberapa foto dan video proses syuting yang dia jalani bersama Anya Geraldine, serta tiga personel Noah, yakni Ariel Noah, Lukman, dan David di akun Instagramnya, Ahad, 9 Januari 2022.

Pada slide pertama, ia membagikan video pembuatan Bintang di Surga. Ia menampilkan video tengah berpelukan dengan Anya. Di video itu, mereka berdiri berhadapan. Anya memegang wajah Jefri Nichol. "Artis papan atas (x). Artis atas papan (v). Bintang di Surga is out now! @noah_site," tulis Jefri Nichol pada keterangan unggahannya itu.

Di video itu, Jefri memang berdiri di atas papan agar terlihat lebih tinggi dari Anya Geraldine, yang hanya mengenakan sepatu tidak berhak. Papan yang digunakan Jefri sebagai alas itu sekitar 10 cm, agar bisa sedikit lebih tinggi dari Anya.

Jefri Nichol membagikan video proses syuting video musik Bintang di Surga, Foto: Instagram Jefri Nichol.

Anya sendiri sebenarnya sudah pernah mengunggah video yang sama di akun TikToknya, dua hari lalu. "Notice ada yang aneh ga guys?" tulisnya.

Unggahan Jefri Nichol itu tak pelak memancing tertawa netizen. "Hahahahahaha plislah," tulis Anya yang merasa menjadi obyek pembahasan. Jefri membalas komentar Anya. "Plislah gua udah gak bisa tambah tinggi lagi," tulisnya.

Di kolom komentar, Jefri Nichol juga menuliskan komentar atas unggahanya. "Short king lives matter!" tulisnya meledek dirinya sendiri. Upie Guava, sutradara video musik Bintang di Surga ini turut mengomentari unggahan Jefri Nichol. "Artis atas papan memerankan Ariel Peterpan," tulisnya.

