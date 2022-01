Lee Jung Jae Tak akan Hadiri Golden Globe Awards 2022, Alasannya Terkait Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Lee Jung Jae dipastikan tidak akan menghadiri Golden Globe Awards yang dijadwalkan pada Minggu, 9 Januari 2022. Lee Jung Jae sendiri mendapatkan masuk dalam nominasi Best Performance by an Actor in a Television Series untuk Squid Game yang tayang di Netflix.

"Merupakan suatu kehormatan bahwa dia dinominasikan. Namun, karena Netflix tidak akan berpartisipasi dalam Golden Globe, Lee Jung Jae juga akan menghormati keputusan Netflix," kata Artist Company, agensi Lee Jung Jae, dikutip dari Allkpop pada Rabu, 5 Januari 2022.

Serial original Netflix asal Korea Selatan, Squid Game mendapatkan tiga nominasi di Golden Globe Awards 2022. Squid Game sendiri mendapatkan nominasi Best Television Series - Drama, sedangkan dua aktornya, Lee Jung Jae dinominasikan sebagai Best Performance by an Actor in a Television Series dan Oh Young Soo yang berperan sebagai kakek peserta nomor satu dinominasikan untuk Best Supporting Actor in a Television Series.

Melansir dari Soompi, Golden Globe Awards adalah acara penghargaan Amerika di mana nominasi dan pemenang dipilih oleh Hollywood Foreign Press Association (HFPA), yang terdiri dari jurnalis film asing dari berbagai negara di dunia. Meskipun acara tersebut biasanya bertabur bintang dan dipandang sebagai prediktor Academy Awards, Golden Globe telah mendapat kecaman dalam beberapa tahun terakhir karena tuduhan korupsi dan kurangnya keragaman di antara anggota HFPA.

Akibatnya, Hollywood menyerukan boikot secara luas terhadap Golden Globe Awards, termasuk para bintang dan sutradara papan atas juga telah menegaskan bahwa mereka tidak akan menghadiri dan menerima penghargaan apa pun di ajang tersebut. Netflix, Amazon, dan Warner Media juga telah mengumumkan tidak akan berpartisipasi dalam Golden Globe atau bekerja dengan HFPA hingga reformasi diberlakukan. NBC, penyiar lama Golden Globe Awards, juga menarik diri dari komitmennya untuk menayangkan acara tersebut.

Tuduhan rasisme di Golden Globe Awards kembali menjadi sorotan setelah Minari memenangkan kategori Best Foreign Language Film atau Film Berbahasa Asing Terbaik tahun lalu. Minari diproduksi oleh perusahaan Amerika, ditulis dan disutradarai oleh seorang Korea-Amerika, serta berpusat dengan kehidupan keluarga Korea-Amerika.

Namun, Golden Globe saat itu mengatakan bahwa Minari dinominasikan dalam kategori Film Berbahasa Asing Terbaik bukan kategori utama karena lebih dari setengah film tidak menggunakan bahasa Inggris.

Selain karena boikot yang dilakukan Netflix terhadap Golden Globe, Lee Jung Jae juga mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 di Amerika Serikat saat ini. Lee Jung Jae yang sebelumnya telah merencanakan untuk menghadiri Critics Choice Awards, yang akan diadakan bersamaan dengan Golden Globe Awards, telah membatalkan jadwalnya di Amerika karena pandemi. "Dia juga membuat keputusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti situasi Covid-19 dan persyaratan karantina," kata Artist Company.

ALLKPOP | SOOMPI

Baca juga: Squid Game Dapat Tiga Nominasi di Critics Choice Awards 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.