Aurelie Moeremans Kenalkan Pacar Baru, Namanya Nofel Saleh Hilabi

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan penyanyi, Aurelie Moeremans mengagetkan para penggemarnya. Ia mengunggah foto mesra dengan seorang pria yang memeluknya sambil menikmati sunset saat merayakan tahun baru.

Foto yang memperlihatkan dia sedang mengenalkan pacar barunya itu diunggah di akun Instagramnya, Selasa, 4 Januari 2022. "Tahun baru, …" tulis Aurelie Moeremans berteka-teki pada keterangan unggahannya, satu jam lalu.

Di foto itu, keduanya tertawa bahagia. Ekspresi yang tergambar di wajah mereka mengekspresikan optimisme menghadapi Tahun Baru 2022.

Unggahan ini langsung membuat heboh para sahabat dan penggemarnya. Saat pandemi Covid-19 memuncak, Aurelie diketahui berpacaran dengan Hanif Ramadhana, musisi yang dikenalnya saat melakukan video tantangan bersama. Tapi hubungan itu berakhir.

Komentar pun bermunculan pada unggahan bersama Aurelie dan pria yang diketahui bernama Nofel Saleh Hilabi itu. "Tahun baru, yayang baru dongs, Ahiwww," tulis Youtuber, Sandi Tile. "Wah wah waaah," tulis Dennis Adhiswara. "LOOOOHHH?" tulis Zara Adhisty. Ardhito Pramono, lawan main Aurelie di film Story of Kale: When Someone's in Love memberikan tanda menjura atas unggahan ini.

Siapa Nofel Saleh Hilabi? Nofel adalah pengusaha HIPMI yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi sekaligus pendukung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Nofel merupakan adik dari Gathan Saleh Hilabi, mantan suami Dina Lorenza. Ia bekerja sebagai pengusaha mobil.

Di kanal Youtube Nofel, ia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang terbiasa berdagang sejak muda. "Saat kuliah, saya perlu banyak bayaran kuliah karena orang tua mendidik saya bahwa anak lelaki harus banyak berdiri di atas kaki sendiri," kata dia pada salah satu kontennya berjudul Catatan Si Nofel: Siapakah Nofel Saleh Hilabi yang ditayangkan pada 9 Juli 2021.

