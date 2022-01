Saling Mendukung Saat Ada Masalah, Jerome Polin Bersyukur Tsana Jadi Temannya

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber, Jerome Polin menjadi sorotan hingga trending di Twitter setelah menunjukkan perhatiannya kepada Nadhifa Allya Tsana atau yang akrab disapa Tsana. Jerome berhasil membuat netizen baper atas perhatian yang diberikan kepada penulis novel Geez and Ann itu.

Terlepas dari banyak yang menjodohkan keduanya, Jerome menegaskan bahwa Tsana adalah temannya. Keduanya memang sudah berteman sekitar setahun lalu dan sering memberikan perhatian terutama saat menghadapi masalah. Menurut Jerome, Tsana yang justru lebih sering menanyakan kabarnya terlebih dulu dan saling memberikan dukungan.

"Btw, selama temenan sama tsana, kayaknya dia yang lebih banyak nanya 'are u okay' ke aku dari pada aku nanya itu ke dia, karena aku yang lebih sering kena masalah kayaknya. Bersyukur punya temen yang bisa saling support gitu," tulis Jerome di Twitter pada Senin, 3 Januari 2022.

Sejak awal kenal hingga berteman dekat, Jerome dan Tsana lebih sering berkomunikasi melalui pesan singkat atau media sosial. Hal ini karena Jerome saat itu masih tinggal di Jepang untuk menyelesaikan kuliahnya sedangkan Tsana menetap di Indonesia. Meski berjauhan, Jerome dan Tsana tetap berhubungan baik dan selalu ada jika salah satu membutuhkan. "'Gak chat 24/7 tapi kapanpun kamu butuh aku siap dan akan mendukung' persahabatan itu mantap jiwa," cuit Jerome.

Jerome pertama kali bertemu langsung dengan Tsana saat ia pulang dari Jepang Desember lalu. Keduanya bertemu di sebuah restoran Jepang di Jakarta sambil membuat konten mukbang yang diunggah di kanal YouTube Nihongo Mantappu.

"Akhirnyaa ketemu sama temen yang umurnya cuma beda 2 hari sama aku. Setahun akrab tapi gak pernah ketemu, FINALLY!! Btw, Tsana ini yang punya rintik sedu, podcast no.1 se-Indonesia di Spotify dan bentar lagi bakal ke Amerika buat ngerjain project. Keren banget!! Nice to meet youu!!" tulis Jerome di Instagram pada Kamis, 2 Desember 2021.

Beberapa hari lalu, Tsana meluapkan kekecewaan dan kemarahannya usai beredar video skandal yang diduga Junior Roberts, pemain film Geez and Ann. Tsana yang merupakan penulis novel Geez and Ann meminta maaf kepada penggemarnya karena telah mengecewakan.

Jerome Polin mengirimkan banyak makanan serta minuman kepada Tsana untuk menghibur dan memberikan semangat. "Karena tsana ga bales-bales di wa maupun twitter jadi aku tanya temennya dia + ngirimin favoritku sendiri HAHAHAH semoga suka and semoga bisa menghibur dan bikin kamu semangat lagi tsan!! Fighting," tulis Jerome di Twitter pada Senin, 3 Januari 2022. Jerome bahkan menawarkan diri untuk menjadi pengganti pemeran Geez dan mengubah poster film menjadi wajahnya.

