Spider-Man: No Way Home Masih Kuasai Box Office Amerika Serikat

Poster film Spider-Man: No Way Home. Dok. Marvel.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Spider-Man: No Way Home masih menguasai box office Amerika Serikat pada pekan ketiga penayangan. Film yang tayang perdana di bioskop Amerika Serikat pada 17 Desember 2021 itu berhasil menambahkan 52,7 juta dolar AS atau sekitar Rp 750 miliar lagi selama akhir pekan Tahun Baru.

Dikutip dari The Hollywood Reporter pada Senin, 3 Januari 2022, hingga 2 Januari 2022 Spider-Man: No Way Home tercatat telah mengumpulkan total 609,9 juta dolar AS atau setara dengan Rp 8,6 triliun selama tayang di Amerika Serikat.

Secara global, Spider-Man: No Way Home menjadi film pertama di era pandemi Covid-19 yang berhasil tembus hingga 1 miliar dolar AS di box office seluruh dunia. Menurut Comscore, film yang dibintangi Tom Holland ini disebut turut menyumbang total pendapatan box office Amerika Serikat yang hingga akhir tahun 2021 dilaporkan naik menjadi 4,5 miliar dolar AS atau Rp 45 triliun.

Di luar box office Amerika Serikat, Spider-Man: No Way Home berhasil menambahkan 78,3 juta dolar AS atau Rp 1,1 triliun pada akhir pekan ini. Jika digabungkan, film ini telah menembus sekitar 1,37 miliar dolar AS atau Rp 19,5 triliun di seluruh dunia. Pencapaian tersebut menjadikan Spider-Man: No Way Home sebagi film terlaris ke-12 sepanjang masa, mengalahkan Black Panther yang mencetak 1,35 miliar dolar AS.

Sementara itu, posisi kedua box office Amerika Serikat ditempati oleh film animasi Sing 2 yang menambah 19,6 juta dolar AS atau Rp 279 miliar lagi pada akhir pekan. Secara internasional, film ini meraup total 144,6 juta dolar AS atau Rp 2 triliun di box office seluruh dunia.

Film The Kings's Man disebut mengecewakan selama akhir pekan Tahun Baru, diikuti dengan American Underdog dan The Matrix Resurrections. The King's Man berada di urutan ketiga dengan mengantongi 4,5 juta dola AS atau Rp 64 miliar pada akhir pekan. Setelah 14 hari penayangan, film ini hanya mencapai total 19,5 juta dolar AS atau Rp 277 miliar di Amerika Serikat dan 47,8 juta dolar AS atau Rp 680 miliar di box office global.

American Underdog hanya mampu meraup sekitar 4,1 juta dolar AS atau Rp 58,4 miliar pada akhir pekan dengan total pendapatan domestik selama sembilan hari penayangan sebesar 15 juta dolar AS atau Rp 213 miliar. The Matrix Resurrections melengkapi peringkat kelima dalam daftar box office dengan menambahkan 3,8 juta dolar AS atau Rp 54,1 miliar lagi. Setelah 14 hari tayang, film ini meraup total 30 juta dolar AS atau Rp 427 miliar di Amerika Serikat.

Sebelumnya, Spider-Man: No Way Home mencetak rekor di box office Korea Selatan sejak hari pertama penayangan, Rabu, 15 Desember 2021. Di Korea Selatan, Spider-Man: No Way Home tayang dua hari lebih awal dari jadwal perilisan di Amerika Serikat, sama seperti Indonesia.

