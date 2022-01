Perhatian Jerome Polin kepada Tsana Usai Aktor Film Geez and Ann Kena Skandal

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber, Jerome Polin memberikan perhatian kepada sahabatnya, Nadhifa Allya Tsana atau Tsana yang merupakan penulis novel Geez and Ann. Nama Jerome menjadi treding di Twitter setelah mengirimkan banyak makanan serta minuman kepada Tsana yang tengah dalam perasaan kecewa dan sedih saat ini.

"Karena tsana ga bales-bales di wa maupun twitter jadi aku tanya temennya dia + ngirimin favoritku sendiri HAHAHAH semoga suka and semoga bisa menghibur dan bikin kamu semangat lagi tsan!! Fighting," tulis Jerome di Twitter pada Senin, 3 Januari 2022.

Cuitan tersebut adalah balasan Jerome kepada Tsana yang mengunggah foto beberapa makanan dan minuman yang telah diterimanya. Tidak banyak yang dituliskan Tsana dalam cuitan tersebut, ia hanya memberikan emotikon terharu atas perhatian Jerome tersebut. "Jerome… :’)," cuit Tsana.

Sebelumnya, Tsana meluapkan kekecewaan dan kemarahannya usai beredar video pemeran utama pria film Geez and Ann, Junior Roberts tengah bermesraan dengan seorang perempuan. Video yang kini mejadi viral tersebut dirasa menbahkan citra buruk film Geez and Ann terlebih sebelum ini, Junior Roberts dikabarkan berselingkuh saat masih berpacaran dengan Hanggini, lawan mainnya.

"Penginnya diem tapi kayaknya aku perlu ngaku kalo aku emang kecewa dan marah. Makanya kalo mau ngapa-ngapain mbok dipikir dulu, orang lain ikut rugi, projectnya yang dapet image jelek. Mikir," tulis Tsana di Instagram Story pada Minggu, 2 Januari 2022.

Selama ini, Tsana mengaku selalu berhati-hati terhadap karya-karyanya sehingga dapat diterima dengan baik oleh para penggemarnya. Ia tidak ingin karyanya justru diselimuti oleh berita-berita viral yang akan mengganggu para penggemarnya.

"Aku tau kalian suka sekali ceritanya, of course, petualangan pertama kita. Bahkan kalian menerima dia meski kalian tadinya penginnya yang lain. Kalian gak pernah protes dan selalu have fun. Jadi ini tetap salahku, maaf kalau kecewa, aku minta maaf," tulis Tsana.

Jerome sejak semalam telah mencoba untuk menghubungi Tsana, baik melalui Twitter maupun WhatsApp namun tidak kunjung mendapat balasan. Jerome sempat menghibur Tsana melalui foto poster film Geez and Ann yang diedit. Foto Junior Roberts diganti dengan Jerome. "Semangat @ntsana_. Kalo butuh aktor pengganti… WA aja ya. Geez polin sijabat. Ann, meskipun kita ldr tapi aku bisa ngajarin kamu matematika kok," tulis mahasiswa jurusan Matematika itu.

Tidak sampai di situ, Jerome bahkan menunjukkan kemampuan aktingnya dalam beberapa video yang diunggah di Twitter. Mulai mengikuti dialog Geez kepada Ann hingga memparodikan serial Layangan Putus dengan penuh penghayatan.

Aksi Jerome Polin yang menghibur Tsana ini menuai banyak pujian dari netizen. Mereka ikut baper dengan perhatian yang diberikan Jerome kepada Tsana. "Uttututut cocwiiitt bangettt si kucing gemuk sama pauss emesshhh dehh," tulis @Amel***. "Jerome bisa ga sih diem-diem aja. Kasian ni banyak yang iri," tulis @coun***. "Gemes banget mau punya cowo kaya jerome," tulis @peng***.

