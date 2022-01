Cara Cepat Miley Cyrus Atasi Bajunya yg Melorot Saat Konser Tahun Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Miley Cyrus membuktikan dia seorang yang amat profesional dalam bekerja. Ia hampir saja mengalami kejadian tidak mengenakkan jika tidak dengan cepat dan cerdas mengatasi masalah di atas panggung saat konser di acara pergantian Tahun Baru 2022, Jumat, 31 Desember 2021 waktu setempat.

Baju yang dipakai Cyrus mengalami malfungsi dan hampir melorot. Cyrus menggunakan baju silver yang terdiri dari atasan dan rok mini dalam konser bertajuk Miley's New Year's Eve Party, yang disiarkan secara langsung oleh stasiun TV NBC dari Miami, Florida, Amerika Serikat.

"Semua orang pasti melihat saya sekarang," kata Cyrus, mengubah lirik dari hit tahun 2009, Party in the U.S.A. "Saya masih mengenakan pakaian paling banyak yang pernah saya kenakan di atas panggung," kata dia di sela-sela lirik.

Momen itu memang terjadi setelah Cyrus menampilkan lagu hitnya We Can't Stop dan beralih ke lagu populer lainnya, Party in the U.S.A. Cyrus terlihat memegangi atasannya saat dia menyanyikan lirik pembuka lagu tersebut.

Ia langsung berjalan ke belakang panggung sambil tetap bernyanyi. Band dan backing vokalnya pun langsung mengisi kekosongan itu. Di tengah chorus pertama lagu tersebut, penyanyi Angels Like You itu kembali ke panggung dengan blazer merah yang sebelumnya ia kenakan di awal acara.

Setelah insiden tersebut selesai, mantan istri Liam Hemsworth ini mengucapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih banyak, semuanya, terima kasih. Pertunjukan malam ini adalah tentang menjadi fleksibel, berusaha menjadi yang terbaik dalam situasi keadaan terburuk.”

Ia mengharapkan semua yang menonton konsernya selalu bahagia dan sehat di tahun ini. "Terima kasih telah membuat malam ini menjadi nyata. Anda semua yang saya butuhkan untuk mengadakan pesta akhir tahun," kata dia.

Konser yang mengundang Miley Cyrus ini dihadiri oleh Pete Davidson dari Saturday Night Live yang bertindak sebagai co-host. Acara ditayangkan di televisi karena masih menghadapi pandemi Covid-19 dan lonjakan varian omicron, serta penonton yang hadir telah divaksin Covid-19.

ANDINI SABRINA | PEOPLE | E! NEWS

