Penyanyi Senior, Nindy Ellesse Meninggal dalam Usia 54 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi senior, Nindy Ellesse Laoh meninggal dalam usia 54 tahun karena sakit pada Ahad, 2 Januari 2022. Kabar kepergian penyanyi gereja ini disampaikan oleh Seniman Nusantara di akun Instagram mereka, Senin dinihari, 3 Januari 2022.

"Jakarta, 2 Januari 2022. 'Tuhan selalu hadir... - Nindy Ellesse. Yang kami kasihi, terima kasih sudah menjadi berkat untuk Seniman Nusantara, untuk Indonesia. Cahayamu akan selalu bersinar. Selamanya...," tulis akun tersebut.

Di saat bersamaan, penyanyi lawas dan anggota Elfa's Singers, Lita Zen yang juga sahabat dekat almarhumah mengabarkan berita duka itu. "Pergi tapi tidak pernah terlupakan. Istirahat dalam dalam, teman tersayang @nindy_ellesse. Kamu akan selalu bersamaku selamanya." Ia mengunggah foto wajah Nindy Ellesse yang dulu amat dikenal di era 1990-an awal.

Unggahan serupa dilakukan oleh Oline Mendeng, aktris dan penyanyi. Ia mengunggah foto saat mereka melakukan pelayanan di gereja bersama Ruth Sahanaya dan Lita Zen. "Istirahat dalam cinta Ka @nindy_laoh. Orang yang selalu rendah hati pada saat melayani bareng di Jpcc di tahun 2000 awal sebagai singer bersama. Kamu akan selalu dirindukan," tulisnya.

Pada 13 November 2021, Nindy Ellesse mengunggah video dirinya yang mengabarkan tengah melakukan pengobatan di sebuah rumah sakit. Terlihat di video itu, ia agak terengah-engah berbicara menjelaskan kondisi badannya dengan selang oksigen yang menempel.

"Halo, sekarang sudah mau jam 8 malam ya. Barusan aja dikerjain belakangnya, keluarin cairan. Jadi di paru-paru aku tuh, penuh cairan. Jadi baru diambil cairan dari belakang. Mudah-mudahan enggak ada efek sampingnya supaya besok bisa pulang," kata dia.

Unggahan itu mendapatkan dukungan dari para sahabat seperti aktris Widyawati. "Tetap semangat, doa kami semua u’mu sayang," tulis aktris senior itu. "SEMANGATTT KA NINNN. Berdoa untukmu. Sembuh sempurna dalam nama YESUS!!!" tulis penyanyi gereja, Winny Jessica. "Sembuh sepenuhnya dalam penyembuhan Tuhan Kak Nindyyyy… teriring doa untukmu,"" tulis Tracy Trinita, mantan model yang kini melakukan pelayanan gereja.

Di unggahan terakhir di beranda akun Instagramnya, 30 November 2021, Nindy Ellesse mengunggah foto mendapatkan kiriman makanan dari sahabatnya. Unggahan ini dihujani doa kesembuhan saat itu dn kini doa selamat jalan begitu kabar duka itu tersiar. Terlihat Widyawati kembali meninggalkan komentar di unggahan itu. "Nindy dear, how are u today? big hugs," tulisnya saat itu. "Rest in love ibu guruku tercinta....," tulis Philips Kwok.

