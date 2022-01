5 Rekomendasi Film Bernuansa Tahun Baru, Jangan Lupa When Harry Meet Sally

Saat Meg Ryan bertemu Billy Crystal di sebuah restoran di New York dan kemudian berpura-pura orgasme di depannya, menjadikan adegan ini sebagai adegan paling diingat di film "When Harry Met Sally". News.com.au

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun baru 1 Januari 2022 jatuh tepat di hari Sabtu, yang merupakan akhir pekan. Untuk menikmati libur akhir pekan sekaligus tahun baru 2022, berikut 5 rekomendasi film yang bisa ditonton bersama orang terdekat.

1. New Year's Eve (2011)

New Year's Eve adalah sebuah film drama komedi romantis Amerika Serikat tahun 2011 yang disutradarai oleh Garry Marshall. Film ini berasal dari pemain ansambel yang terdiri dari Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Chris "Ludacris" Bridges, Robert De Niro, Josh Duhamel, Zac Efron, Héctor Elizondo, Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Seth Meyers, Lea Michele, Sarah Jessica Parker, Sarah Paulson, Michelle Pfeiffer, Til Schweiger, Jake T. Austin, Hilary Swank, dan Sofia Vergara.

2. An American In Paris (1951)

An American in Paris adalah sebuah film musikal Amerika tahun 1951 yang terinspirasi oleh komposisi orkestra tahun 1928 An American in Paris karya George Gershwin. Dibintangi oleh Gene Kelly, Leslie Caron, Oscar Levant, Georges Guétary, dan Nina Foch, film tersebut berlatar belakang Paris, dan digarap oleh Vincente Minnelli dari sebuah naskah buatan Alan Jay Lerner. Sementara musiknya diurus oleh George Gershwin, dengan lirik karya saudaranya Ira, musik tambahan karya Saul Chaplin, seorang sutradara musik.

3. About Time (2013)

About Time adalah sebuah film drama komedi romantis Inggris tahun 2013 yang ditulis dan disutradarai oleh Richard Curtis, dan dibintangi oleh Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, dan Bill Nighy. Film ini membahas seorang pemuda dengan kemampuan perjalanan waktu yang mencoba mengubah masa lalunya dengan harapan meningkatkan masa depannya. About Time dirilis di Inggris Raya pada 4 September 2013, dan mendapat ulasan positif dari para kritikus film.

4. Waiting to Exhale (1995)

Waiting to Exhale adalah sebuah film percintaan Amerika 1995 yang disutradarai oleh Forest Whitaker, dan dibintangi oleh Whitney Houston dan Angela Bassett. Film ini diadaptasi dari novel tahun 1992 dengan judul yang sama karya Terry McMillan. Cerita film berpusat pada empat wanita yang tinggal di daerah Phoenix, Arizona dan hubungan mereka dengan pria dan satu sama lain.

5. When Harry Met Sally (1989)

When Harry Met Sally merupakan film komedi romantis Amerika Serikat tahun 1989 yang ditulis oleh Nora Ephron dan disutradarai oleh Rob Reiner. Film ini dibintangi Billy Crystal sebagai Harry dan Meg Ryan sebagai Sally.

DELFI ANA HARAHAP

