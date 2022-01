Lewati Tahun yang Luar Biasa, Ini Harapan Raisa untuk Kariernya di 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Raisa berhasil melewati tahun 2021 dengan berbagai tantangan yang ada terutama untuk kariernya sebagai penyanyi. Namun, itu semua tidak sebanding dengan banyaknya respon positif dari para pecinta musik terhadap karya-karyanya sepanjang tahun kemarin.

"2021 dimulai dengan harapan besar yang aku tuangkan dalam musik-musikku. Terlepas dari semua challenges yang ngewarnain tahun ini, rasanya semua terbayarkan pas ada yang bilang mereka bisa relate sama musik aku dan feedback positif lainnya," tulis Raisa di Instagram pada Sabtu, 1 Januari 2022.

Raisa mengakui dukungan dari para penggemarnya juga sangat berpengaruh terhadap kariernya. Dukungan dari penggemarnya mampu memacu Raisa untuk terus semangat. "Tahun ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya, aku mau berterima kasih buat kalian semua terutama YourRaisa yang dukungannya kayak suntikan energi buat aku biar terusss semangat. Luv u guys," tulis istri Hamish Daud ini.

Di tahun yang baru ini, Raisa ingin tampil langsung membawakan lagu-lagu dari album terbarunya bertajuk It's Personal yang dirilis di hari ulang tahunnya yang ke-31 pada 6 Juni 2021. "Harapan aku buat tahun 2022, biar kita bisa sama-sama merayakan full album dari It’s Personal seperti sebelum-sebelumnya, karena aku sekangen itu ketemu dan nyanyi bareng sama kalian. We'll be back together stronger in 2022," tulisnya.

Ibu satu anak ini membawa pulang empat piala AMI Awards 2021. Penghargaan itu didapatnya untuk kategori Karya Produksi Re-Aransemen Terbaik dan Karya Produksi Terbaik bersama Andi Rianto, Album Terbaik dan Artis Pop Wanita Terbaik.

Dalam pidato kemenangannya saat menerima penghargaan Atris Pop Wanita Terbaik, Raisa merasa bangga menjadi salah satu perempuan Indonesia yang karyanya didengar. Raisa menyebut perempuan adalah sumber inspirasi dan pelaku dalam kesenian. “Kita adalah inspirasinya, kita adalah muse-nya, kita adalah seorang senimannya. Here’s to wonderful woman, yang ada dalam kategori bersamaku malam ini. Untuk wanita-wanita yang lagi berjuang di dunia musik, semangat semuanya,” ujarnya.

