Tayangan Korea di Netflix dengan Kisah Tak Biasa, Termasuk Film Lee Je Hoon

Lee Je Hoon dalam film thriller asal Korea, Time to Hunt. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan beragam pilihan tayangan asal Korea Selatan yang kini banyak menyuguhkan kisah-kisah tak biasa. Tidak hanya isu sosial dan drama romantis saja, tayangan menegangkan yang memacu adrenalin juga bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu akhir pekan.

Jalinan cerita yang memikat dengan premis unik berhasil membuat penonton terpaku untuk menyimak kisahnya hingga akhir. Berikut lima sinopsis rekomendasi tayangan Korea dengan kisah yang tak biasa.

1. The Silent Sea

Dibintangi oleh Bae Doona dan Gong Yoo, serial sepanjang delapan episode ini menjadi karya sci-fi thriller pertama dari Korea. Dengan latar di masa depan ketika bumi telah kekurangan sumber daya, sebuah tim elit ditugaskan untuk pergi ke pusat penelitian yang telah ditelantarkan di bulan. Di sana, mereka harus menghadapi berbagai kejadian misterius dalam suasana yang semakin mencekam, bahkan hingga satu per satu anggota tim pun gugur.

2. Squid Game

Ratusan orang berpartisipasi dalam permainan anak-anak misterius yang berhadiah sangat besar. Sayangnya, para partisipan tidak menyadari bahwa kematian adalah konsekuensi yang harus diterima jika mereka kalah. Bersiaplah untuk berdebar ketika menyaksikan permainan anak-anak berubah menjadi ajang hidup dan mati di Squid Game.

3. Hellbound

Terdiri dari enam episode, serial ini mengisahkan tentang munculnya sejumlah makhluk dunia lain yang mengutuk manusia ke neraka. Peristiwa supernatural ini pun menyebabkan kekacauan dengan adanya perseteruan antara kelompok religius The New Truth yang mencurigakan dan pihak-pihak yang mencoba untuk mengungkap kebenaran. Adaptasi dari sebuah webtoon populer, Hellbound disutradarai oleh Yeon Sang Ho (Train to Busan, Peninsula) dan telah diputar di berbagai festival film ternama tahun ini.

4. Time to Hunt

Film thriller asal Korea ini menceritakan kisah Joon Seok (Lee Je Hoon), seorang pria yang baru bebas dari penjara dan merencanakan perampokan tempat perjudian ilegal bersama ketiga teman baiknya. Di tengah kondisi Korea Selatan yang sedang berada di ambang kehancuran, tanpa disadari aksi gegabah mereka menimbulkan resiko tinggi sehingga pria misterius bernama Han (Park Hae Soo) datang untuk membunuh mereka satu-persatu.

5. The Call

Jika Anda dapat mengubah masa lalu melalui sebuah panggilan telepon, maukah Anda melakukannya? The Call mengikuti kisah seorang perempuan di masa sekarang yang secara tak sengaja menerima panggilan telepon dari perempuan lain yang hidup di masa lalu. Meski awalnya sempat berteman baik, pembicaraan mereka pun akhirnya berujung pada sebuah konsekuensi yang berbahaya.

