Film Makmum 2 Dapat Respon Positif, Titi Kamal Terharu Lihat Antusias Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Film Makmum 2 mulai tayang di bioskop sejak kemarin, Kamis, 30 Desember 2021 dan sudah disaksikan lebih dari 46 ribu orang. Titi Kamal yang berperan sebagai pemeran utama bernama Rini, mengungkapkan kebahagiaan sekaligus rasa terharunya melihat antusias penonton.

"WOWWW KABAR BAIKKK HARI INI!!! Terharu, rasanya seperti masa sebelum pandemi antusiasnya," tulis Titi Kamal di Instagram pada Jumat, 31 Desember 2021.

Titi Kamal mengunggah sejumlah review dari para penonton di media sosial. Sebagian dari mereka mengklaim bahwa Makmum 2 karya sutradara Guntur Soeharjanto adalah film horor Indonesia terbaik tahun ini. Tidak hanya kisah yang menegangkan dan membuat merinding, akting Titi Kamal juga dipuji para penonton. Mereka juga bercerita tidak mudah untuk mendapatkan tiket nonton Makmum 2 di bioskop karena selalu penuh.

"Thanks to all team #MAKMUM2 atas kerja kerasnya!!! dan tentu saja penonton Film MAKMUM 2, ditengah pandemi, merupakan kebanggaan tersendiri bisa ikut partisipasi membangkitkan perfilman Indonesia," tulis istri Christian Sugiono ini.

Titi Kamal mengajak masyarakat untuk segera menyaksikan Makmun 2 di bioskop dan menuliskan penilaian di kolom komentar. Namun, ia mengingatkan kepada penonton untuk tidak spoiler. Ibu dua anak ini bersyukur masih dipercaya untuk melanjutkan karakter Rini di film kedua kali ini. "Alhamdulillah, senang masih dipercaya menjadi salah satu pemain di film ini," tulisnya. Ia juga mengajak pengikutnya untuk menyaksikan film-film Indonesia lainnya yang sedang tayang di bioskop sebagai bentuk dukungan terhadap sineas dalam negeri.

Proses syuting Makmum 2 dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19. Tidak mudah bagi Titi Kamal menjalankan syuting terutama berkaitan dengan cuaca dan lingkungan. "Syuting ditengah pandemi, melewati suhu dingin dengan baju tipis, cuaca, ga mudah memerankan karakter Rini, kejadian yang dia alami di Desa Suayan, desa terpencil tanpa listrik, lumayan berat buat aku," tulis Titi Kamal di Instagram pada Kamis, 30 Desember 2021.

Selain Titi Kamal, film Makmum 2 juga dibintangi Samuel Rizal, Marcella Zalianty, Dea Panendra, dan Ence Bagus. Makmum 2 mengisahkan Rini yang masih kehilangan atas wafatnya sang suami bertambah dukanya saat bude yang membesarkannya meninggal. Saat pulang kampung untuk melayat, anak Rini satu-satunya, Hafis, hilang secara misterius. Ia kemudian ditemukan tak sadarkan diri di tengah hutan. Sejak peristiwa itu, Rini dan anaknya mulai diganggu oleh sosok gaib menyerupai makmum. Ia pun berjuang untuk menyelematkan satu-satunya keluarga yang tersisa.

