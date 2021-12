Film dan Serial yang Tayang Januari 2022 di Netflix, Ada Penyalin Cahaya

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan sejumlah film dan serial terbaru yang akan tayang pada Januari 2022. Film Indonesia peraih banyak penghargaan, Penyalin Cahaya adalah salah satunya yang akan tayang di Netflix pada Kamis, 13 Januari 2022.

Film Penyalin Cahaya mengikuti seorang mahasiswi yang harus kehilangan beasiswa karena foto-fotonya di sebuah pesta muncul di dunia maya. Dengan bantuan seorang petugas fotokopi, keduanya mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Disutradarai oleh Wregas Bhanuteja, Penyalin Cahaya mencatat sejarah di Festival Film 2021 sebagai peraih Piala Citra terbanyak, termasuk untuk kategori Film Terbaik.

Selain film Indonesia, serial Korea juga akan menghiasi awal tahun 2022. All of Us Are Dead mengisahkan tentang virus zombie yang merebak cepat di sebuah sekolah, sehingga para murid pun harus berjuang untuk bertahan hidup dan lolos dari maut. Serial horor yang diadabtasi dari webtoon ini akan tayang pada Jumat, 28 Januari 2022.

Quiet Place, Rurouni Kenshin: The Legend Ends, dan The Hook Up Plan: Season 3 akan tayang mulai besok, Sabtu, 1 Januari 2022. A Quiet Place mengisahkan tentang sebuah keluarga yang terpisah dari dunia luar dan hidup dalam ketakutan. Mereka berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun agar tidak menarik perhatian makhluk alien yang menakutkan. A Quiet Place dibintangi oleh Emily Blunt, Cillian Murphy, dan Millicent Simmonds.

Film Jepang, Rurouni Kenshin: The Legend Ends dibintangi oleh Takeru Satoh, Emi Takei, Yusuke Iseya. Demi menghentikan upaya Shishio untuk menjatuhkan pemerintahan dan menjerumuskan Jepang ke dalam kehancuran, Kenshin berlatih dengan gurunya untuk mempelajari sederet teknik pamungkas.

The Hook Up Plan: Season 3 melanjutkan musim sebelumnya. Dengan terguncangnya persahabatan akibat sebuah kisah cinta rahasia, Elsa, Charlotte, dan Milou harus menghadapi sejumlah tantangan dan menentukan pilihan penting dalam hidup mereka.

Film yang dibintangi Jackie Sandler, Kevin James, dan Taylor Lautner berjudul Home Team diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan seorang pelatih football NFL Sean Payton yang sedang diskors berupaya menebus kesalahannya dengan melatih tim football anaknya sendiri di Texas. Home Team tayang pada Jumat, 28 Januari 2022.

Selain yang disebutkan di atas, masih banyak film dan serial yang akan tayang di Netflix pada Januari 2022, antara lain Mother/Android, Brazen, Midnight Asia: Eat Dance, DreamThe Orbital Children, Archive 81, DOTA: Dragon’s Blood: Book 2, Ozark: Season 4 Part 1, Ada Twist, Scientist: Season 2, Snowpiercer: Season 3, dan The Sinner: Season 4: Percy.

