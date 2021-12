Robby Purba Operasi Tumor Payudara, Lewati Malam Tahun Baru di Rumah Sakit

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter, Robby Purba telah menjalani operasi pengangkatan tumor payudara dan sedang dalam proses pemulihan di rumah sakit. Kabar ini disampaikan langsung olehnya melalui unggahan terbarunya di media sosial.

"PRIA dengan TUMOR PAYUDARA. Bisakah? Alhamdulillah ternyata bisa… lagian apa sih yang Allah gak bisa … nah abang yang beruntung nih.. kasus yang jarang terjadi kepada pria," tulis Robby Purba di Instagram pada Kamis, 30 Desember 2021.

Robby Purba mengaku sudah merasakan sakit di area dadanya selama sembilan bulan terakhir. Ia sering merasakan kesakitan saat akan olah raga dan turun tangga. Hal tersebut cukup membuatnya terganggu terlebih pekerjaannya di dunia entertainment yang kadang mengharuskannya aktif bergerak.

"Pemicunya banyak, selain Genetic - karena supplement-supplement gym atau susu juga bisa (menurut Dokter specialistnya). Intinya lifestyle lah hehe," tulis Robby Purba. Dalam video yang diunggah beberapa jam lalu, Robby Purba berpesan kepada pengikutnya untuk hindari mengonsumsi suplemen untuk gym tanpa konsultasi dengan dokter.

Pria 35 tahun ini lega akhirnya operasi pengangkatan tumor payudara berjalan dengan lancar. Ia berharap tumor tersebut tidak berkembang menjadi kanker. "Alhamdulillah sudah diangkat Tumornya didada abang.. semoga gak berkembang kemana-mana ya… kalau orang Besarin PAYUDARA, kalau abang ‘kecilin’ PAYUDARA hehehe…" tulisnya.

Karena masih dalam masa pemulihan pasca operasi, Robby Purba terpaksa harus melewati malam tahun baru di rumah sakit. "Tahun baruan di Rumah Sakit - gak papah… semoga ada yang main Kembang Api didaerah semanggi yah hihihi," tulisnya.

Robby Purba mendapatkan banyak doa dan dukungan dari rekan-rekan selebritas di kolom komentar. "Puji Tuhan kalo semua udah dilancarin dan dimudahkan. Semangat pemulihannya rob!! GBU," tulis Ganindra Bimo. "Get well soon Robby," tulis Reza Artamevia. "Abaaaang cepet pulih kembali," tulis Tya Ariestya. "Cepet sembuh abang dan semoga sehat selalu," tulis Billy Syahputra. "Astaghfirullah ya ampun. Tapi Alhamdulillah udah ditangani, InshaAllah sembuh total speedy recovery setotal-totalnya!!! Aamiin," tulis Imam Darto.

