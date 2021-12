Ungkap Terima Kasih Rossa kepada Afgan: Selalu Ada di Hari-hari Aku

TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan cinta diva Indonesia, Rossa dengan Afgan sudah menjadi rahasia umum. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan hubungan, keduanya berani memproklamirkan hubungan itu melalui ajang Indonesian Idol musim khusus ketika tampil berduet, beberapa waktu lalu, Saat tampil itu, pandangan mata Afgan seperti lem yang terus melekat ke wajah kekasihnya.

Rossa pun kini tak malu-malu lagi mengungkapkan cinta dan sayangnya di depan publik. Salah satu contohnya, ia mengunggah foto dirinya bersama Afgan di akun Instagramnya, Kamis malam ini, 30 Desember 2021. Foto yang diunggahnya ini saat dia dan Afgan sedang berlatih untuk konser 25 tahun kariernya di industri musik Indonesia yang ditayangkan di RCTI malam ini.

Di unggahannya ini, Rossa yang kini satu manajemen dengan Super Junior di SM Entertainment itu tak ragu lagi mengungkapkan cintanya kepada penyanyi pria bersuara bass ini. "Afgan. Makasih udah selalu ada di hari-hari aku. Jadi orang paling lucu, galak, kritis, ngedukung, ngelarang dan lain-lainnya. You name it," tulisnya pada keterangan unggahan itu.

Lebih jauh, juri Indonesian Idol dan X Factor Indonesia ini secara terbuka mengungkapkan perasaan dan arti Afgan bagi dirinya. "Di atas semua itu, terima kasih untuk semuanya. Aku tidak akan menjadi diriku jika aku tidak memilikimu. Makasih udah jadi bagian dari perjalanan aku di #25tahunRossa," tulisnya.

Ungkapan cinta yang membikin baper penggemar dua penyanyi ini juga mendapatkan tanggapan dari Afgan. "Terlalu manis. Congratss, Love," jawab Afgan di kolom komentar.

Saat Afgan berulang tahun pada 27 Mei 2021, Rossa juga mengakui perasaan cintanya. Ia mengunggah foto mereka di akun Insatgramnya sebagai hadiah ulang tahun Afgan ke-32. "Untuk pria yang aku cintai, selamat ulang tahun yang paling bahagia Agan. Udah aku ganti postnya, jangan marah lagi nanti hadiahnya enggak aku kasih loh," tulisnya menambahkan untuk membujuk pria bernama lengkap Afgansyah Reza yang tengah merajuk itu.

