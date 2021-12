Kaleidoskop 2021, Video Musik Paling Populer di Youtube Sepanjang Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kaleidoskop 2021 berikut ini membuat catatan tentang video musik yang diputar di Youtube dan paling sering dibicarakan sepanjang tahun ini. Ini membuktikan, pandemi Covid-19, tidak menghalangi para musisi untuk tetap berkarya.

Karya yang populer itu bisa disaksikan melalui YouTube yang menyediakan layanan streaming dari berbagai negara. Berikut ini adalah daftar musik video populer di YouTube:

Denny Caknan feat Happy Asmara

Denny Caknan dan Happy Asmara berkolaborasi dalam lagu bahasa Jawa berjudul Satru yang dirilis pada 17 Januari, 2021. Paduan musik dangdut pop unik dan lirik berbahasa Jawa menajdi ciri khas dari penyanyi dan pencipta lagu asal Jawa Timur ini. Video musik dari lagu ini tentang cerita asmara yang penuh tantangan dan sakit hati sudah disaksikan lebih dari 100 juta penonton di YouTube.

Rose Blackpink

Anggota grup idola Blackpink, Rose Blackpink mencetak rekor baru untuk jumlah penonton tertinggi yang diraih oleh video musik penyanyi solo K-pop dalam 24 jam pertama. Pada 12 Maret 2021 pukul 14.00 waktu Korea, Rose Blackpink membuat debut solo yang telah lama ditunggu-tunggu yakni single album pertamanya bertajuk “R” dan lagu utama yang menyertainya On The Ground. 24 jam kemudian, Rose berhasil mengumpulkan jumlah penonton sebanyak hampir 40 juta. Saat ini lagu tersebut tembus 255.876.190 penonton di Youtube.

3. BTS

Gaya personel boy band Korea Selatan, BTS saat menjalani sesi pemotretan di Seoul, Korea Selatan, 21 Mei 2021. BTS menjalani sesi pemotretan untuk mempromosikan lagu baru mereka berjudul, Butter. REUTERS/Kim Hong-Ji

Sejak diluncurkan pada 21 Mei 2021 lalu, lagu Butter telah menjadi lagu yan paling banyak diputar di seluruh dunia. Video musik bejudul BTS Butter Official MV di YouTube, hingga kini telah ditonton lebih dari 656,2 juta kali. Hal ini menjadikannya sebagai video musik K-pop paling banyak dilihat sepanjang 2021.

4. Olivia Rodrigo

Lagu Happier yang dinyanyikan Olivia Rodrigo kini viral di TikTok. Lagu tersebut masuk ke dalam album Sour yang dirilis pada 21 Mei 2021. Video musik berjudul Olivia Rodrigo Happier (lyric video), hingga kini telah ditonton 91.869.971 juta kali.

5. This is Indonesia

Lagu This is Indonesia yang dirilis Atta Halilintar memuncaki trending no. 1 di YouTube. Sejak video klip dari lagu ini diluncurkan pada Minggu, 15 Agustus 2021, video musiknya telah disaksikan 14.237.048 penonton. Atta menjelaskan, lagu ini berisi pesan tentang persatuan Indonesia, mengenal, dan mempelajari kembali bagaimana Indonesia yang kaya ini memiliki budaya luhur. Ia berharap lagu ini bisa melecut semangat positif masyarakat agar tangguh di tengah pandemi.

6. Wonderland Indonesia

Video Wonderland Indonesia. Foto: Youtube Alffy Rev.

Video musik Wonderland Indonesia Berhasil memuncaki trending nomor 1 di YouTube. Video yang diunggah pada Selasa, 17 Agustus 2021 ini merupakan karya produser musik dan sinematografer Alffy Rev sebagai persembahan spesial HUT RI ke-76. Video Wonderland Indonesia berisi lagu-lagu daerah populer yang berasal dari berbagai provinsi. Hingga saat ini, Wonderland Indonesia telah disaksikan 29.721.172 penonton di Youtube.

7. Lalisa Blackpink

Lisa Blackpink merilis debut solo bertajuk Lalisa pada Jumat, 10 September 2021. Dalam kurun waktu 24 jam, Lalisa berhasil mengumpulkan penonton sebanyak lebih dari 70 juta. Hal tersebut memungkinkan Lisa memecahkan rekor untuk jumlah penayangan tertinggi yang pernah dicapai video klip artis solo dalam 24 jam pertama. Saat ini lagu tersebut tembus 389.951.584 penonton di Youtube.

8. The Spirit of Papua

Sutrada Alffy Rev tidak berhenti berkreasi mengangkat budaya Indonesia. Setelah sukses dengan video Wonderland Indonesia, Alffy kembali merilis video terbaru The Spirit of Papua. Video berdurasi 6 menit lebih ini dirilis pada Jumat, 1 Oktober 2021, sehari sebelum digelarnya PON XX Papua 2021. Video kali ini yang menampilkan dua lagu khas Papua, Sajojo dan Apuse telah disaksikan sebanyak 7.159.639 penonton.

9. Adele

Adele rilis lagu Easy On Me pada Jumat, 15 Oktober 2021.. Foto: Twitter Adele.

Adele telah resmi merilis lagu terbarunya berjudul EasyOn Me pada Jumat, 15 Oktober 2021. Easy On Me menjadi lagu pertama Adele setelah enam tahun vakum. Saat ini video klip tersebut sudah disaksikan 212,147,200 penonton di YouTube.

10. Noah

Noah membuat ulang video klip lagu Yang Terdalam yang dirilis pada Jumat, 17 Desember 2021. Video klip yang terdalam pertama kali dirilis oleh Peterpan pada 2003. Video klip terbaru masih mengambil lokasi yang sama, tepatnya di Jakarta dan dengan jalan cerita yang persis dengan 18 tahun lalu. Namun perbedaannya ada pada model video klipnya. Kali ini Noah menggandeng Iqbaal Ramadhan, Difki Khlaif, dan Rheno untuk menggantikannya. Video klip Yang Terdalam telah ditonton lebih dari 15 juta kali di kanal YouTube Noah Official.

ANDINI SABRINA

