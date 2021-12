Kaleidoskop 2021, Film Asing dan Drama Korea yang Populer di Tanah Air

TEMPO.CO, Jakarta - Kaleidoskop 2021 mencatatkan sejumlah film berbahasa asing dan drama Korea menjadi pembicaraan sepanjang tahun ini. Masa pandemi yang panjang membuat masyarakat Indonesia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menikmati drama Korea dan film di layanan streaming.

Tapi, saat pandemi mulai membaik, bioskop dibuka kembali, masyarakat juga tergerak untuk menonton film. Sejak bioskop dibuka kembali, masyarakat cenderung menonton film yang mendapatkan sorotan dunia, sehingga lebih banyak film asing yang berbicara. Berikut daftarnya.

Vincenzo

Netflix menayangkan serial drama Korea berjudul Vincenzo pada 20 Februari 2021. Drama yang diperankan aktor Song Joong Ki ini berhasil menduduki rating 10,7 persen di tvN. Menurut Nielsen Korea, episode 20 mencetak peringkat nasional rata-rata 14,6 persen dan puncaknya mencapai 16,2 persen.

Drama Korea Vincenzo menyuguhkan genre action dengan kombinasi komedi. Drama ini menceritakan tentang Vincenzo Cassano, seorang pengacara di sebuah kelompok mafia Italia. Ketika pergi meninggalkan Italia dan kembali ke Korea, Vincenzo bertemu dengan pengacara Hong Cha Yeong. Keduanya pun berjuang untuk mendapatkan keadilan saat melawan penjahat dengan menggunakan metode yang digunakan oleh penjahat tersebut.

2. Fast and Furious 9

Trailer film Fast and Furious 9 (YouTube)

Pandemi Covid-19 yang mulai menyebar ke sejumlah negara membuat Universal mengundur jadwal rilis film Fast and Furious 9. Kendati demikian, film Fast and Furious 9 telah mencetak rekor selama pandemi Covid-19 dengan menghasilkan lebih dari 70 juta dolar AS.

Film tersebut tayang perdana di Indonesia pada 16 Juni 2021. Berdasarkan trailernya, Fast and Furious 9 yang baru tampaknya akan melanjutkan alur cerita film-film terbaru yang lebih besar dari kehidupan yang berfokus pada konspirasi global, aksi yang intens, dan tentu saja, aksi mobil yang menegangkan ke tingkat yang lebih seru.

Hospital Playlist Season 2

Drama Korea, Hospital Playlist musim kedua tayang perdana pada Kamis, 17 Juni 2021. Drama ini kembali mengisahkan lima dokter yang telah bersahabat sejak sekolah kedokteran dan kini bekerja di rumah sakit yang sama. Meskipun mengangkat tentang dunia medis, drama ini tetap dapat memikat penonton dengan cerita kehidupan sehari-hari yang menghatkan hati.

Sejak pemutaran perdana, rating Hospital Playlist 2 kian meningkat di setiap episode. Jelang penayangan episode terakhir, drama ini berhasil meraih tating tertinggi di episode 11 yang tayang pada 9 September 2021 lalu. Menurut Nielsen Korea, Hospital Playlist 2 mencetak peringkat nasional rata-rata 13,4 persen dan itu adalah rekor tertinggi baru sepanjang masa untuk drakor tersebut.

4. Hometown Cha-Cha-Cha

Shin Min Ah dan Kim Seon Ho saat menghadiri jumpa pers jelang pemutaran perdana drama terbaru Hometown Cha-Cha-Cha. Instagram.com/@illusomina

Drama bergenre komedi romantis Korea Selatan ini mencapai peringkat nomor satu tepat setelah episode pertama sudah keluar yang dirilis pada Sabtu, 28 Agustus 2021. Drama Hometown Cha-Cha-Cha mendapatkan prestasi yang langka, menerima rata-rata 6,8 persen dan memuncak pada 8,1 persen peringkat nasional.

Drama ini mengisahkan seorang dokter gigi dari kota besar yang pindah kembali ke kampung halamannya yang tenang di tepi pantai untuk memulai awal yang baru. Di sana, dia bertemu dengan pengangguran yang bisa apa saja menawan hati dan merupakan kebalikan darinya dalam segala hal.

Black Widow

Setelah penantian cukup panjang, Black Widow akhirnya tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai Kamis, 16 September, 2021. Film dari Marvel Studios ini menceritakan kisah masa lalu salah satu karakter paling ikonik dalam Marvel Cinematic Univers (MCU), Natasha Romanoff alias Black Widow, sebelum ia bergabung dengan Avengers. Black Widow pertama kali muncul dalam film Iron Man 2 pada 2010 dan langsung mencuri perhatian penggemar film Marvel. Film ini meraih pendapatan sebesar 80 juta dolar AS.

Squid Game

Serial Squid Game mampu menduduki pringkat nomor 1 di 90 negara setelah debutnya pada Jumat, 17 September 2021. Membuat Netflix harus menambah investasinya untuk melakukan terjemahan atau dubbing ke 30 bahasa. Serial ini menghasilkan pendapatan sebesar 900 juta dolar AS.

Serial Korea terbaru, Squid Game tayang di Netflix pada Jumat, 17 September 2021. Foto: Netflix.

Squid Game menceritakan kisah menegangkan mengenai 456 orang yang berpartisipasi dalam permainan anak-anak misterius yang berhadiah sebesar 45,6 miliar won. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa kematian menjadi konsikuensi kekalahan.

No Time To Die

Film terakhir James Bond, No Time To Die dengan durasi hampir tiga jam atau lebih tepatnya 163 menit ini mendapatkan 744 juta dolar AS secara global. No Time To Die tayang perdana di Indonesia pada 30 September 2021, juga akan menjadi film terakhir Daniel Craig memerankan tokoh James Bond.

No Time To Die bercerita tentang James Bond yang tidak lagi aktif dan menikmati kehidupan yang tenang di Jamaika. namun kedamaian itu hanya sesaat ketika teman lamanya Felix Leiter dari CIA muncul meminta bantuan. Bond kemudian memiliki misi untuk menyelamatkan seorang ilmuan yang diculik dan ternyata jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Bond harus berhadapan dengan penjahat misterius yang dipersenjatai dengan teknologi baru berbahaya.

Shang Chi and The Legend of Ten Rings

Film terbaru Marvel Studios, Shang Chi and The Legend of Ten Rings tayang di bisokop Indonesia pada Rabu, 22 November 2021. Sementara itu, film ini akan tayang secara ekslusif di Disney + Hotstar mulai tanggal 12 November 2021.

Shang Chi and The Legend of Ten Rings merupakan film pahlawan super dari Asia yang pertama kali diperkenalkan oleh Marvel berhasil meraup penghasilan sebesar 75 juta dolar AS.

Film ini mengisahkan tentang Shang Chi seorang pria pintar beladiri yang tinggal di Amerika Serikat dengan nama Shaun. Ayahnya, Wenwu dikenal sebagai jawara dan memiliki Ten Rings, sepuluh gelang yang punya kekuatan dahsyat. Shang Chi dikisahkan akan melawan sindikat kriminal milik ayahnya.

Venom

Film Venom: Let There Be Carnage tayang perdana di Indonesia pada 17 November 2021. Film tersebut mampu menguasai box office di masa pandemi Covid-19. Dengan pendapatkan 90,1 juta dolar AS, film produksi Sony Pictures ini mampu mengalahkan film lainnya yang rilis di masa pandemi ini. Dengan hasil ini, diharapkan industri film akan segera bangkit dari keterpurukan. Film ini merupakan lanjutan dari Venom tahun 2018 yang juga disutradarai oleh Andy Serkis dan dibintangi oleh Tom Hardy.

Spider-Man: No Way Home

Film Spider-Man: No Way Home jadi film pertama di era pandemi Covid-19 yang mendapatkan 1 miliar dolar AS di box office global. Di Indonesia sendiri, film tersebut telah debut di bioskop sejak 15 desember 2021.

Spider-Man: No Way Home, Peter dikisahkan berusaha membalikkan kekacauan di hidupnya usai identitasnya sebagai Spider-Man terungkap. Di akhir film Spider-Man: Far From Home, rahasia Peter dibukan oleh Mysterio. Peter lalu mencoba mencari bantuan dari Doctor Strange. Ketidakyakinan Peter justru membuka era lain dan melepaskan penjahat-penjahat yang ada di era itu.

ANDINI SABRINA

