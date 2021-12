Dapat Jersey Baru dari PSSI, Raisa Dukung Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2020

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Raisa girang mendapatkan jersey terbaru dari Timnas Indonesia dari PSSI menjelang leg pertama final Piala AFF 2020 malam ini melawan Thailand. Ia langsung memamerkan dua kotak berisi jersey yang khusus dikirimkan kepadanya itu melalui sebuah video di Twitter dan Instagramnya beberapa jam lalu.

"Beneran dikirimin loh jersey barunya!!! Masih ga nyangka... Thank youuu

@PSSI udah mau berbaik hati balesin tweet aku kemarin," tulis Raisa di Twitter pada Rabu, 29 Desember 2021.

Raisa tidak begitu saja dikirimkan jersey terbaru Timnas Indonesia. Sebelumnya, Raisa mengunggah foto lawasnya saat mengenakan jersey lama Timnas Indonesia di Twitter. Raisa saat itu mengucapkan selamat karena Timnas Indonesia berhasil menang melawan Singapura di babak semifinal pada Sabtu, 25 Desember 2021.

"Woohoo! Congratulations Indonesia. That was an intense game indeed. #Tbt foto pake jersey waktu ituuu hehe," cuit Raisa empat hari lalu.

Cuitan tersebut menjadi ramai di Twitter dan mendapat perhatian dari PSSI. Akun resmi PSSI mengomentari cuitan Raisa dan berencana untuk mengirimkan jersey terbaru Timnas Indonesia. "Makasih, Mba Yaya. Mau mimin kirimin jersey terbaru gak?" tulis akun @PSSI. Raisa langsung menjawab, "MAUUUUU".

Akhirnya jersey tersebut kini sudah diterima dengan baik oleh Raisa. Istri Hamish Daud ini mendoakan agar Timnas Indonesia bisa menang di pertandingan hari ini dan Sabtu, 1 Januari 2022 mendatang. "Semoga Timnas kita menang di leg 1 dan 2 semoga Piala AFF menjadi milik kita dan pokoknya semangat terus," kata Raisa sambil mengepalkan tangan ke atas.

Video Raisa ini langsung disambut baik oleh PSSI. "Terima kasih atas dukungannya, Mba Yaya. Tetap dukung Timnas Indonesia," tulis PSSI di kolom komentar.

Netizen beramai-ramai mengomentari unggahan Raisa tersebut dan mengaku iri karena diberikan jersey Timnas Indonesia secara cuma-cuma oleh PSSI. "Mantap kak, tolong nanti malam dipakai pas nobar timnas kak, good luck garuda semoga menang," tulis @Ris***. "Kalau Indonesia juara. Jangan lupa hibur pemain dan official timnas kak. Dengan suara merdunya," tulis @Edd***. "Mbak yaya bikin iri mulu kemaren sama anak-anak thomas cup sekarang pssi," tulis @inp***. "Kenapa ya Raisa selalu beruntung gak dibadminton ga di bola dia selalu beruntung, Mimin tolong kirimin saya juga dong," tulis @head***.

Baca juga: Sabet Empat Piala AMI Awards 2021, Raisa Tulis Pesan Romantis untuk Hamish Daud

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.