Selain The Silent Sea, Netflix Hadirkan Berbagai Pilihan Tayangan Sci-Fi Lain

TEMPO.CO, Jakarta - The Silent Sea merupakan serial sci-fi terbaru dari Netflix yang mulai tayang pada Jumat, 24 Desember 2021. Sci-fi atau science fiction merupakan salah satu genre yang menarik untuk diikuti berkat aspek imajinatifnya, kehadiran berbagai makhluk asing yang mendebarkan, serta aksi laga yang menegangkan.

The Silent Sea terdiri dari delapan episode dan menjadi karya sci-fi thriller pertama dari Korea. Mengambil latar di masa depan ketika bumi telah kekurangan sumber daya, The Silent Sea mengikuti perjalanan sebuah tim elit yang menjalani misi untuk pergi ke pusat penelitian yang telah ditelantarkan di bulan. Sesampainya mereka di sana, berbagai kejadian misterius terus terjadi dan satu per satu anggota tim pun mulai gugur.

Selain The Silent Sea, Netflix menghadirkan beberapa tayangan sci-fi dengan tema kisah beragam, mulai dari laga yang mendebarkan, keluarga, penuh emosi, hingga romansa. Berikut sinopsis daftar rekomendasi tayangan sci-fi yang tayang di Netflix.

1. Space Sweepers

Para penikmat laga bisa mencoba menyaksikan Space Sweepers yang dibintangi oleh Song Joong Ki. Berlatar tahun 2092 ketika bumi nyaris tak lagi bisa dihuni oleh manusia, Spaceship Victory menjadi salah satu pesawat luar angkasa yang bertahan hidup dengan mengumpulkan puing-puing ruang angkasa. Ketika menemukan sebuah robot yang diburu oleh Pasukan Luar Angkasa, mereka pun meminta uang tebusan sebagai penggantinya.

2. Lost in Space

Lost in Space cocok disaksikan bersama keluarga. Setelah terpaksa mendarat darurat di sebuah planet alien, keluarga Robinson harus menghadapi berbagai rintangan untuk bertahan hidup dan meloloskan diri dari berbagai macam bahaya. Mulai dari kehadiran sejumlah makhluk asing yang mendebarkan hingga pemandangan memukau berbagai tempat di luar angkasa, penonton akan diajak berpetualang bersama keluarga Robinson. Musim ketiga Lost in Space yang telah tayang menjadi babak pamungkas bagi kisah yang mengasyikkan ini.

3. Away

Kisah luar angkasa tidak harus identik dengan peperangan atau makhluk alien. Dalam serial Away, penonton justru bisa merasakan aspek emosional dari tim yang menjalani misi ke Mars dan dipimpin oleh Emma Green (Hilary Swank) ini. Sisi emosional yang pekat tersaji dengan apik dari tokoh Emma, terutama mengenai perannya sebagai ibu, istri, sekaligus seorang pemimpin perempuan. Dinamika tim yang terdiri dari orang-orang dengan berbagai kebangsaan juga akan mampu menggugah emosi penonton.

4. Passengers

Disutradarai oleh Morten Tyldum, film dengan sentuhan romansa ini menceritakan kisah insinyur mekanik Jim (Chris Pratt) yang secara tak sengaja terbangun dari hibernasi ketika sedang dalam perjalanan 120 tahun ke planet Homestead II. Sebagai satu-satunya yang terbangun, lambat laun ia pun merasa kesepian di dalam pesawat tersebut. Ketika ia akhirnya melihat seorang perempuan bernama Aurora Lane (Jennifer Lawrence) dalam tabung hibernasi, Jim dihadapkan pada sebuah dilema yang dapat berujung pelik.

