Curi Perhatian di Drama Korea The Red Sleeve, Ini Empat Fakta tentang Kang Hoon

Kang Hoon berperan sebagai Heong Deok Ro di drama Korea The Red Sleeve. Dok. Viu.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Red Sleeve mengisahkan kisah romansa antara Raja Jeongjo (Lee Junho atau Junho 2PM) yang jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Seong Deok Im (Lee Se Young) dan berusaha untuk menjadikannya selir. Selain kisah cinta romantis, drama ini juga menghadirkan dinamika kehidupan dalam kerajaan di era Dinasti Joseon.

Selain karakter Raja Jeongjo dan Deok Im, karakter lain yang tak kalah mencuri perhatian adalah Heong Deok Ro, yang diperankan oleh Kang Hoon. Deok Ro adalah guru Putra Mahkota Lee San, sebelum jadi Raja Jeongjo, yang menyembunyikan kepribadian dingin di balik penampilannya yang ramah. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu mendorong Lee San naik takhta. Awalnya banyak orang mengiranya tulus membantu Lee San, namun Deok Im justru mencurigainya.

Kang Hoon berhasil mendalami peran sebagai laki-laki misterius dengan baik dan membuatnya disukai penonton. Berikut empat fakta mengenai Kang Hoon yang menjadi bintang baru di The Red Sleeve.

1. Aktor rookie menjanjikan

Kang Hoon adalah aktor baru di industri seni peran Korea Selatan. Ia debut pertama kali pada 2018 sebagai peran pendukung. Setiap tahun ia membintangi satu drama atau film Korea dengan berbagai jenis genre. Mulai dari drama keluarga, romantis, hingga yang terbaru adalah drama sejarah. Total ia sudah berperan dalam tujuh drama dan film Korea sepanjang kariernya.

Banyak yang memuji aktingnya, meski Kang Hoon adalah aktor baru. Bukan tanpa sebab. Hanya butuh waktu tiga tahun ia sudah bisa mendapatkan peran utama sebagai Heong Deok Ro di The Red Sleeve.

2. Versi muda Lee Sang Yoon

Banyak penggemar drama Korea yang menilai Kang Hoon adalah versi muda dari aktor Lee Sang Yoon. Ini karena tinggi tubuhnya, caranya tersenyum, dan tatapan matanya yang kharismatik, ketika memainkan berbagai macam peran. Maklum saja, Lee Sang Yoon sudah lebih dulu menggeluti profesi sebagai aktor. Ia juga dikenal dengan kharismanya. Pesona Kang Hoon di The Red Sleeve pun membuat banyak penonton drama ini mencintai karakternya dan meyakini bahwa ia akan sesukses Lee Sang Yoon.

3. Disangka idol K-pop

Aktor kelahiran 23 Mei 1991 ini punya wajah yang terlihat awet muda daripada laki-laki sebayanya. Pasti banyak orang yang tak percaya bahwa Kang Hoon sebenarnya sudah berusia kepala tiga. Lebih tepatnya, kini ia berusia 31 tahun.

Ketika mengawali karier sebagai aktor, Kang Hoon pernah dikira salah satu anggota grup idol K-pop NCT Dream bernama Jae Min. Banyak yang kemudian menilai bahwa wajahnya dan idol K-Pop tersebut sangat mirip, namun wajah Kang Hoon terlihat lebih dewasa saja.

Diakuinya, setelah mulai dikenal karena membintangi drama pertamanya tersebut, Kang Hoon pernah salah dipanggil dengan nama Jae Min, saat sedang berada di tempat umum. Ia sering difoto sembarangan oleh gadis-gadis muda penggemar NCT Dream, yang mengira dirinya adalah Jae Min. Namun, ia selalu bilang bahwa dirinya bukan idol K-pop, ketika ada yang tanda tangan.

4. Menjadi host acara traveling

Tak hanya piawai mengolah peran dalam berbagai drama, Kang Hoon juga ternyata pandai dalam membawakan sebuah acara. Pada 2018, ia dipercaya untuk menjadi sebuah host dalam acara traveling ke Singapura. Dalam acara tersebut ia mengelilingi daerah wisata di kawasan Sentosa, bersama dengan beberapa bintang Korea Selatan lain, seperti Minos & Kebee, Lee Jung Jin, Ryu Seung Soo, Euaerin, dan Bae Ji Hwan.

Kepiawaiannya membawakan acara traveling berlanjut ke tahun berikutnya di 2019. Ia kembali membawakan acara yang sama, namun dengan destinasi yang berbeda dan lebih jauh daripada sebelumnya. Bersama Yoon Park dan Shin Ye Eun, mereka bertiga mengelilingi beberapa daerah wisata di Spanyol dan menikmati makanan lokal yang tak biasa.

The Red Sleeve mulai tayang sejak 12 November 2021 di Viu. Diadaptasi dari serial novel karya Kang Mi Yang berjudul Otsomae Beulgeun Kkeuddong, drama The Red Sleeve mengisahkan Putra Mahkota Lee San (Junho 2PM) berusaha tanpa lelah untuk menjadi raja yang sempurna dan memenuhi keinginan sang kakek. Namun, di saat yang bersamaan Lee San juga mengalami trauma akan kematian ayahnya. Kemudian ia jatuh cinta dengan dayang istana, Sung Deok Im (Lee Se Young) dan ingin ia menjadi selirnya.

Baca juga: Enam Drama Korea yang Akan Tayang di Viu, Termasuk Now, We Are Breaking Up

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.