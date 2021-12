Deretan Aktor Pelakon Peter Parker dalam Film Spider-Man, Ada Versi Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Spider-Man menjadi salah satu peran superhero yang paling diidolakan dalam film dan televisi. Spiderman pernah diperankan oleh beberapa aktor seperti Tobey Maguire, Andrew Garfield dan Tom Holland sebagai Peter Parker.

Tobey Maguire adalah orang pertama yang memperkenalkan karakter ini di layar lebar pada 2002. Selanjutnya Spider-Man diperankan Andrew Garfield pada 2012. Setelah itu, barulah Tom Holland aktor yang dipilih menjadi Spiderman sejak 2016. Namun tak hanya ketiga aktor ini, beberapa aktor lain pun pernah memerankan Peter Parker dalam serial Spider-Man. Mengutip dari US Magazine, beberapa aktor tersebut yaitu:

1. Nicholas Hammond - The Amazing Spider-Man (1977)

Saat ditayangkan sebagai series TV dan tiga FTV di tahun 1977, aktor yang memerankan Peter Parker adalah Nicholas Hammond. Hammond memerankan Spider-Man selama tiga tahun, dari 1977-1979.

2. Shinji Todo - Toei's Supaidaman TV Series (1978)

Shinji Todo mendapatkan peran Spider-Man dan memerankan karakternya selama satu tahun dengan 41 episode di TV Jepang. Serial ini memiliki kisah yang berbeda dan sangat khas dengan tayangan tokusatsu Jepang. Bahkan Spider-Man di Jepang bukan bernama Pater Parker, malainkan Takuya Yamashiro.

3. Tobey Maguire - Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 (2002-2007)

Awal 2000-an Tobey Maguire hadir sebagai Spider-Man baru dari versi modern. Sosoknya sangat diingat dan berhasil mendapatkan gelar sebagai Spider-Man yang sebenarnya. Sebelum Tom Holland muncul, Tobey masih dianggap aktor pemeran Spider-Man terbaik yang pernah ada.

4. Andrew Garfield - The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 (2012)

Andrew Garfield sering mendapatkan kritikan dan dianggap tidak cocok memerankan sosok Peter Parker yang kutu buku dan tidak populer. Selain itu, Andrew juga dianggap terlalu tampan untuk memerankan Peter. Namun, kenyataannya aktingnya sangat memuaskan sehingga ia masuk ke dalam daftar aktor pemeran Spider-Man terbaik.

5. Jake Johnson - Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Jake Johnson memerankan sosok Spider-man yang sama seperti karakter Thor dalam Avengers: Endgame, yaitu menyesal, depresi, dan menjadi gemuk. Johnson merupakan aktor pemeran Spider-Man yang baik, karena berhasil memberikan kesan Peter Parker yang sudah lelah dengan kehidupannya.

6. Shameik Moore - Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Shameik Moore akan menjadi Spider-Man terakhir dari Into the Verse dalam daftar ini. Dan ia adalah satu-satunya yang tidak memerankan sosok Peter Parker. Ia memerankan Miles Moralas, sosok remaja lelaki yang masih polos dan kebingungan dengan apa yang terjadi sebenarnya.

7. Tom Holland - Avengers: Infinity war, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Endgame, Spider-Man: far from home, Spider-Man: No way home (2016-2021).

Tom Holland pada awal kemunculannya mengundang berbagai pendapat negatif, namun ia berhasil memerankan karakter Peter Parker muda dan polos. Holland memberikan kesan yang sangat berbeda dari aktor-aktor sebelumnya. Membuat para penggemar Spider-Man merasa mustahil membandingkan ia dengan versi lainya.

WINDA OKTAVIA

