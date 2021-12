The Silent Sea, Serial Korea Pertama Berlatar Bulan dan Lima Fakta Lainnya

The Silent Sea. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial sci-fi thriller Korea terbaru, The Silent Sea tayang perdana hari ini, Jumat, 24 Desember 2021. Serial Korea pertama yang berlatar di bulan ini dibintangi oleh Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon, Kim Sun Young, Lee Mu Saeng, dan Lee Sung Wook.

Mengambil latar di masa depan ketika bumi telah kekurangan sumber daya, serial ini mengikuti perjalanan sebuah tim elit yang menjalani misi untuk pergi ke pusat penelitian yang telah ditelantarkan di bulan. Sesampainya mereka di sana, berbagai kejadian misterius terus terjadi dan satu per satu anggota tim pun mulai gugur.

Berikut enam fakta mengenai The Silent Sea yang perlu diketahui sebelum Anda menyaksikannya.

1. Adaptasi dari film pendek yang mencuri perhatian

The Silent Sea merupakan hasil adaptasi dari film pendek sutradara Choi Hang Yong berjudul The Sea of Tranquility yang dibuat sebagai karya kelulusannya dari kampus. Film ini pun mendapat banyak perhatian di ajang Mise-en-scène Short Film Festival ke-13 pada 2014. Melihat potensi yang begitu besar dalam film berdurasi 37 menit ini, produser eksekutif Jung Woo Sung tertarik untuk terlibat dalam proses penggarapannya menjadi sebuah serial.

“Saya sangat menyukai gagasan-gagasan spektakuler di cerita ini. Saya ingin sekali terlibat dalam pembuatan serial sci-fi yang secara khusus menghadirkan aksen Korea," kata Jung Woo Sung.

Sementara itu, penulis Park Eun Kyo berkomentar bahwa sci-fi merupakan genre yang menantang untuk digarap, namun film pendek Choi membuatnya kagum. “Naskahnya ditulis dengan begitu baik dan berhasil memancing rasa penasaran. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk menghadirkan sesuatu yang istimewa untuk serial ini,” ujarnya.

2. Mengungkap misteri

Tanpa mendapat informasi yang lengkap, sebuah tim elit dikirim ke Stasiun Penelitian Bulan Balhae yang telah ditutup lima tahun lalu. Tujuan mereka adalah untuk mencari upaya agar manusia dapat terus bertahan hidup. Sayangnya, mereka dihadapkan oleh berbagai kematian yang misterius dan misi ini pun mulai berubah jalur.

Sutradara Choi Hang Yong berkomentar bahwa mengungkap misteri satu per satu menjadikan kisah ini lebih menarik. Rahasia apa yang sebenarnya tersimpan di Stasiun Penelitian Bulan Balhae?

3. Serial Korea pertama yang berlatar bulan

The Silent Sea merupakan serial sci-fi thriller Korea pertama yang mengambil latar di bulan. “Ada banyak film yang menggambarkan luar angkasa tapi belum ada yang menyajikan berbagai kejadian yang berlangsung di atas permukaan bulan. Kami berharap dapat menghadirkan cerita yang lebih dalam dan luas mengenai umat manusia dan semangat untuk tetap hidup," kata sutradara Choi.

Untuk menggambarkan permukaan bulan dengan akurat, staf produksi pun mempelajari data dan gambar dari NASA agar dapat menghasilkan berbagai latar.

4. Tampilan set yang memukau

Mengambil latar di bulan, The Silent Sea menjanjikan pemandangan yang tak ada duanya. Keheningan yang pekat di bulan maupun kehampaan yang mengelilinginya mampu menambah kesan mencekam. Demi menampilkan kesan yang benar-benar nyata, Stasiun Balhae khusus dibangun untuk serial ini dan LED full screen digunakan untuk menghadirkan suasana luar angkasa. Menurut sutradara Choi, serial ini menggunakan lima studio dengan area seluas kurang lebih 8.300 meter persegi.

Visualisasi menawan yang penuh detail memukau ini pun digarap selama dua tahun pra-produksi dan satu tahun pascaproduksi. Aktris Bae Doona juga menyatakan bahwa keterlibatan Netflix memungkinkan hadirnya set yang luar biasa tersebut.

5. Karakter yang beragam oleh para pemain ternama

Anggota tim elit yang dikirim ke bulan diperankan oleh sederet bintang papan atas Korea. Bae Doona memerankan ahli astrobiologi Song Jian yang diundang untuk menjalani misi ini namun bertekad untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di Stasiun Balhae. Pemimpin tim Han Yunjae yang pemberani diperankan oleh Gong Yoo, sosok yang sangat taat pada tugas dan selalu mendahulukan keselamatan anak buahnya.

Sementara itu, bintang K-pop Lee Joon berperan sebagai kepala insinyur

Ryu Taesuk yang handal dan memiliki hubungan istimewa dengan Kapten Han. Aktris Kim Sun Young menilai karakternya dokter Hong Gayoung sebagai sosok yang jenius dan memiliki nilai-nilai khas Korea. Selain itu, kepala keamanan Gong Soohyuk yang selalu tenang dan fokus diperankan oleh Lee Mu Saeng, sementara aktor Lee Sung Wook berperan sebagai sang pilot Kim Sun yang serba ingin tahu dan cenderung blak-blakan.

6. Chemistry yang kuat

Walaupun cerita diliputi oleh ketegangan, suasana di lokasi syuting justru diwarnai oleh persahabatan dan chemistry yang begitu erat. “Rata-rata usia kami sepantaran dan kami memiliki pengalaman berakting, sehingga chemistry bisa langsung terjalin dengan baik," kata Gong Yoo.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kim Sun Young. “Suasana di lokasi syuting sangat menyenangkan, terutama berkat dua pemeran utama yang bersikap apa adanya sehingga kami pun bisa melakukan hal yang sama," katanya.

Tidak hanya sesama pemain, pujian juga dilontarkan kepada produser The Silent Sea, Jung Woo Sung. “Saya tidak pernah merasakan perhatian yang begitu besar dari seorang produser eksekutif. Dia juga seorang aktor yang hebat, sehingga paham jika ada bagian-bagian yang membuat pemain merasa kurang nyaman. Dia selalu menjaga kami," kata Bae Doona.

