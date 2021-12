Antusias Bintangi The Silent Sea, Gong Yoo: Ini Genre Drama yang Saya Inginkan

Gong Yoo menghadiri konferensi pers The Silent Sea pada Rabu, 22 Desember 2021. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Gong Yoo sejak awal sudah tertarik untuk membintangi serial sci-fi thriller Korea terbaru, The Silent Sea. Genre science fiction thriller yang belum pernah ada sebelumnya di Korea Selatan membuat Gong Yoo tertarik menerima tawaran bermain di The Silent Sea bersama Bae Doona.

"Ketika saya membaca naskahnya, saya berteriak, 'Eureka!' Rasanya seperti ada sepuluh tanda seru bermunculan di kepalaku. Singkatnya, saya akan mengatakan bahwa ada imajinasi yang brilian, pengaturan dan tema yang sempurna, ditambah genre drama yang saya inginkan," kata Gong Yoo saat konferensi pers virtual pada Rabu, 22 Desember 2021.

Sebelum menerima tawaran tersebut, Gong Yoo diberi kesempatan untuk membaca naskah The Silent Sea terlebih dulu. The Silent Sea diangkat dari film pendek karya sutradara Choi Hang Yong yang berjudul sama. Film pendek tersebut merupakan proyek kelulusan Choi Hang Yong saat sekolah dulu. Kini The Silent Sea dibuat menjadi serial yang terdiri dari delapan episode dengan menggandeng penulis naskah Park Eun Kyo dan diproduseri oleh aktor Jung Woo Sung.

"Saya sangat menyukainya dalam semua aspek. Tidak ada alasan untuk menolaknya, dan ada elemen berbeda pada naskahnya, dan saya bisa membayangkan bagaimana ini akan terjadi. Dan ketika saya bisa membayangkan hanya dengan naskahnya, saya selalu mengatakan ya untuk naskah itu," kata bintang Train to Busan itu.

Gong Yoo berperan sebagai Han Yun Jae, kapten termuda dari tim ekspedisi Space and Aeronautics Administration (SAA) atau Administrasi Luar Angkasa dan Penerbangan. "Dia adalah tipe orang yang sangat bertanggung jawab, yang selalu mengutamakan rekan satu timnya yang lain, dan dia adalah tipe karakter yang sangat tabah yang tidak mengungkapkan emosinya," kata Gong Yoo.

Demi mendalami karakter Han Yun Jae sebagai veteran, Gong Yoo berusaha mengubah penampilannya sehingga terlihat lebih kasar dan tangguh untuk menunjukkan kesulitan hidup yang dialaminya. Gong Yoo mengubah warna kulitnya menjadi kecokelatan dan tato di lehernya untuk menambahkan kesan tersebut.

"Di masa lalu, saya telah melakukan lebih banyak peran romantis di mana saya memiliki penampilan yang sangat halus, dengan sedikit ikal di rambut saya dan hal-hal seperti itu. Saya ingin menyingkirkan semua aspek dalam karakter itu kali ini karena dia adalah veteran, saya memiliki gaya rambut yang rapi," kata Gong Yoo.

The Silent Sea akan tayang di Netflix pada Jumat, 24 Desember 2021. Gong Yoo meyakinkan para calon penonton bahwa The Silent Sea tidak akan mengecewakan. "Jika Anda bisa melihat lokasi syuting kami, ini benar-benar menakjubkan dan sangat realistis, jadi saya sangat berharap Anda bisa menontonnya di The Silent Sea, pada tanggal 24," kata Gong Yoo.

