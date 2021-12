Daftar Lagu dan Penyanyi yang Paling Banyak Didengarkan di JOOX Selama 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan musik dan hiburan JOOX mengumumkan ulasan musik sepanjang tahun 2021. Termasuk kategori lagu paling banyak didengarkan, kebiasaan pengguna mendengarkan lagu, dan juga selera musik favorit.

Melansir dari siaran pers pada Kamis, 23 Desember 2021, Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti yang dibawakan oleh Anneth adalah lagu yang paling banyak didengarkan di JOOX selama 2021, dan acara pertemuan penggemarnya yang diselenggarakan menggunakan fitur baru JOOX ROOMS dihadiri lebih dari 6.500 partisipan.

Di urutan kedua untuk karegori lagu yang paling banyak didengarkan ada To The Bone dari Pamungkas, diikuti dengan Melukis Senja dari Budi Doremi, Here’s Your Perfect dari Jamie Miller, dan di peringkat kelima Putus Atau Terus dari Judika.

BTS juga menyabet posisi pertama Artis Internasional Paling Banyak Didengarkan di JOOX seiring meningkatnya popularitas musik K-Pop di Indonesia. Penyanyi pria Indonesia yang lagunya paling banyak didengarkan sepanjang tahun ini diraih oleh Rizky Febian dan Rossa untuk penyanyi perempuan. Ungu menjadi grup band yang lagunya paling sering diputar oleh pengguna JOOX tahun ini.

Selain menduduki posisi pertama sebagai Artis Pria Paling Banyak Didengarkan di JOOX selama 2021, Rizky Febian adalah satu-satunya artis Indonesia yang lagunya secara konsisten masuk ke dalam JOOX Top Chart 100 setiap tahun.

Kebiasaan pengguna JOOX di Indonesia selama 2021 menunjukan peningkatan local pride masyarakat. Melalui kebiasaan pengguna mendengarkan musik, JOOX menemukan bahwa mereka paling sering mendengarkan lagu ketika sedang dalam perjalanan, yaitu pukul 7-10 pagi dan 4-6 sore. Durasi rata-rata pengguna mendengarkan lagu lebih lama 15 persen setiap harinya.

“JOOX akan terus menghadirkan pengalaman lebih dari musik di tahun 2022 dengan menghadirkan berbagai acara musik dan program hiburan berbeda. JOOX juga akan memberikan kesempatan kepada komunitas dan para pembuat konten kreatif untuk menemukan berbagai hal baru melalui fitur-fitur interaktifnya. Nantikan berbagai konten musik dan program terbaru JOOX di 2022,” ujar Yuanita Agata, Head of Marketing JOOX Indonesia.

Berikut daftar lagu dan penyanyi yang paling banyak didengarkan di JOOX selama 2021.

Lima Lagu Paling Banyak Didengarkan:

1. Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti – Anneth Delliecia

2. To The Bone – Pamungkas

3. Melukis Senja – Budi Doremi

4. Here’s Your Perfect – Jamie Miller

5. Putus Atau Terus – Judika

Tiga Artis Pria Paling Banyak Didengarkan:

1. Rizky Febian

2. Judika

3. Pamungkas

Tiga Artis Wanita Paling Banyak Didengarkan:

1. Rossa

2. Happy Asmara

3. Anneth

Tiga Band Paling Banyak Didengarkan:

1. Ungu

2. Noah

3. Dewa 19

Tiga Artis Internasional Paling Banyak Didengarkan:

1. BTS

2. BLACKPINK

3. Justin Bieber

Baca juga: Bertabur Bintang K-Pop, MMA dan MAMA 2021 Disiarankan Langsung di JOOX

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.