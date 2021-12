Ayahanda Meninggal, Nirina Zubir Antar ke Peristirahatan Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Ayah Nirina Zubir meninggal pada Kamis, 23 Desember 2021 pukul 02.54 WIB. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Nirina di Instagram Story sejak pagi tadi.

"Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun telah berpulang ke Rahmatullah Ayahanda, Atuo tercinta kami Alm. Drs. H. Zubir Amin Datuk Rajo Jambi Sutan Riyatsyah," tulis Nirina.

Istri Ernest Cokelat ini meminta maaf atas segala kesalahan sang ayah. Ia juga memohon doa untuk ayah tercintanya yang ia panggil dengan sebutan Buya. "Mohon dimaafkan bila ada sikap dan perkataan Alm. yang tidak berkenan. Mohon doanya agar arwah Almarhum diterima di sisi Allah SWT Aamiin," tulisnya.

Nirina mengantarkan jenazah ayahnya menuju tempat peristirahatan terakhir. Jenazah akan dimakamkan hari ini di TPU Tanah Kusir siang ini. Nirina bersama keluarganya mendampingi almarhum ayahnya di dalam mobil jenazah menuju tempat pemakaman. "Mengantar Buya ke tempat peristirahatannya terakhir," tulis Nirina sambil memeluk keranda jenazah ayahnya.

Tengah malam tadi Nirina sempat menjenguk ayahnya yang dirawat di Rumah Sakit Pelni. Saat itu ia baru saja menghadiri gala premiere film Backstage yang dibintangi Sissy Prescillia dan Vanesha Prescilla. "Nonton premier done, now time to get back to... kembali ke Buyaku," tulis Nirina yang tengah berjuang menyelesaikan kasus mafia tanah yang menimpa keluarganya.

Ayah Nirina yang diketahui mengalami stroke sempat pulang ke rumah namun kembali harus dirawat di rumah sakit beberapa hari lalu karena kondisinya menurun. Saat ditemui di Polda Metro Jaya, Nirina mengatakan bahwa ayahnya sedang kritis.

"Buya sedang kritis, kami sekarang lagi konsentrasi untuk kesehatan bapak kami tapi kondisinya sekarang lagi kritis. Sudah masuk hari kelima minta doanya yang terbaik buat bapak kami," kata Nirina Zubir dikutip dari kanal YouTube Cumicumi yang tayang pada Selasa, 21 Desember 2021.

