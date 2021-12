Lala Karmela dan Chris Hartland Menikah, Mahar Bitcoin Jadi Sorotan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Lala Karmela melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya, Chris Hartland pada Selasa, 21 Desember 2021. Uniknya, Chris yang mengucapkan ijab kabul dengan Bahasa Inggris tersebut memberikan mata uang digital Bitcoin sebagai mahar pernikahannya.

Lala Karmela mengunggah kembali berbagai foto dan video pernikahan yang diunggah teman-temannya saat hadir dalam hari bahagianya itu. Sebelum ijab kabul, Lala Karmela meminta restu dari orang tuanya untuk menikah dengan Chris. "Saya mohon restu dan doanya agar rumah tangga saya dengan chris menjadi rumah yang sakinah mawaddah warahmah," kata Lala Karmela dalam Bahasa Inggris.

Kemudian Chris mengucapkan ijab kabul di hadapan seluruh keluarga dan tamu undangan. "I accept the marriage and wedding of Karmela Mudayatri Kartodirdjo, daughter of Mr. Eko Mahatma Kartodirdjo, with the dowry mentioned above to be paid immediately," kata Chris dalam video yang diunggah salah satu teman Lala Karmela.

Video tersebut juga dilengkapi dengan keterangan mahar yang diberikan oleh Chris kepada Lala Karmela. "Millenials Wedding: bitcoins at the dowry/mahar @cvhartland #LAvinmyHART @lalakarmela," tulis Tiwuk Tayie.

Sahabat Lala Karmela lainnya, aktris Intan Ayu Purnama juga menyoroti mahar yang diberikan Chris. "New generation kind of 'Mas kawin', Bitcoin! Canggih. Congrats Lalii! Have a wonderful journey with Chirs!" tulis Intan Ayu Purnama di Instagram Story.

Bitcoin merupakan mata uang digital alias uang kripto yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada 2009 lalu sebagai alat tukar digital. Bitcoin mengandalkan teknologi peer-to-peer untuk beroperasi, tanpa sehingga setiap transaksi keuangannya tidak melibatkan otoritas pusat atau bank sentral.

Setelah menggelar acara ijab kabul, Lala Karmela dan Chris menggelar resepsi pada malam hari. Mengenakan busana bernuansa putih, perempuan keturunan Jawa dan Filipina itu mempersembahkan lagu untuk Chris sambil memainkan gitarnya. Chris terlihat menikmati penampilan sambil duduk menghadap Lala Karmela.

Sebelum menikah, Lala Karmela menceritakan bahwa ia baru saja khatam Al-Quran. Ia bersama temannya, Tiwuk Rayie mulai membaca Al-Quran di awal pandemi tahun lalu.

"Tidak mungkin menyelesaikan ini tanpamu Tiwu, terima kasih telah membimbing saya sepanjang jalan dan membantu saya meningkatkan dalam membaca Quran. Rupanya ini juga Khatam pertama Tiwu! Sungguh tonggak sejarah yang luar biasa dalam persahabatan dan perjalanan spiritual kami! Alhamdulillah, semoga bisa lebih banyak Khatam lagi kedepannya," tulis Lala Karmela di Instagram pada Senin, 20 Desember 2021.

