Hari Lahir Si Kembar Awak the Bee Gees, Maurice dan Robin Gibb

TEMPO.CO, Jakarta - Bee Gees, band asal Australia yang menampilkan saudara Barry, Robin dan Maurice Gibb merupakan artis musik populer di akhir 1960-an dan awal 1970-an, dan kemudian sebagai pemain terkemuka di era musik disko pada pertengahan hingga akhir 1970-an.

Si kembar Robin dan Maurice Gibb lahir pada 22 Desember 1949. Kembar tak selalu sama, Robin identik dengan gayanya yang selalu menutup telinga saat menyanyi. Mengutip dari Wsj.com, Robin Gibb menampilkan sosok kecil dengan senyum hangat yang memperlihatkan overbite.

Maurice memiliki peran sebagai instrumentalis dan vokalis latar untuk Bee Gees. Pada tahun 1963 ia berkontribusi sebagai pemain gitar utama, gitar akustik dan organ Hammond di album debut grupnya The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs pada tahun 1965. Lalu ia juga mulai bermain bass di album berikutnya, yaitu Spicks and Specks yang diluncurkan pada tahun 1966.

Sedangkan kakaknya, Robin memiliki peran sebagai instrumentalis, memainkan berbagai keyboard, terutama piano, organ dan Mellotron di album Bee Gees Odessa yang meluncur pada tahun 1969. Selain itu ia juga memainkan gitar akustik dan organ di album solo debutnya Robin's Reign pada tahun 1970.

Namun pada tanggal 19 Maret 1969, Robin mengumumkan bahwa ia keluar dari band tersebut lantaran Robin merasa bahwa manajer dan produser awal band Robert Stigwood mendorong Barry sebagai vokalis, yang mana ia menginginkan sorotan untuk dirinya sendiri. Mengutip dari Smoothradio.com, dia keluar dari grup untuk memulai karirnya sebagai solo.

Maurice, adik Robin yang lebih muda 35 menit, meninggal pada Januari 2003 setelah komplikasi selama operasi usus. Mengutip dari Newsfeed.time.com, Robin meninggal pada Mei 2012, setelah lama berjuang melawan kanker.

VALMAI ALZENA KARLA

