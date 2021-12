Delapan Tahun Selektif, Venna Melinda Ungkap Alasan Terima Cinta Ferry Irawan

TEMPO.CO, Jakarta - Venna Melinda mengungkapkan alasan akhirnya menerima cinta Ferry Irawan setelah sempat ditolak. Sebelum bertemu Ferry, Venna mengaku sangat selektif dalam memilih pasangan selama delapan tahun terakhir.

"Setelah aku tolak 30 November itu dia langsung ngomong 'Pokoknya omongan tadi jangan dianggap beneran, saya akan tetap jadi sahabat kamu sampai kamu menemukan orang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu' di poin itu aku langsung mikir ini orang berarti enggak egois dan pengertian," kata Venna di acara Rumpi, dikutip dari kanal YouTube Trans TV Official pada Jumat, 17 Desember 2021.

Tidak hanya itu, yang membuat Venna terkesan dengan sosok Ferry adalah ibadahnya. Ferry yang kerap ke rumah Venna sejak masih menjadi sahabat langsung diminta menjadi imam salat. "Aku tes coba jadi imam, enggak tahunya begitu jadi imam aduh bacaannya bagus semua, doanya bagus ya aku lumayan agak wow gitu," kata ibu Verrell Bramasta itu.

Sepanjang tahun ini, Venna selalu berdoa agar segera dipertemukan dengan pasangan yang memiliki hati baik dan sayang terhadap anak-anaknya. Setelah dua hari menolak cinta Ferry tiba-tiba muncul keyakinan dalam dirinya. "Aku bilang sama Abi (panggilan Ferry) ini kita bukan anak yang baru jatuh cinta terus pakai napsu dan ego jadi benar-benar kita pengen menciptakan dan membuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah," kata Venna.

Ferry Irawan sudah bertemu dengan orang tua Venna untuk menyampaikan keseriusannya dan ingin berlanjut hingga pernikahan. Untuk lebih meyakinkan, ayah Venna meminta Ferry bersumpah. "(Ayah Venna berkata) 'Sekarang pokoknya kamu itu sumpah atas nama Allah bahwa akan menjaga Venna', iya aku bersumpah," kata Ferry.

Ferry Irawan mengajak Venna Melinda untuk membuat perjanjian pisah harta sebelum nantinya mereka menikah. Ferry ingin memperlihatkan bahwa ia tidak ada niat untuk memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari Venna. "Aku pengen buat surat perjanjian pisah harta, tolong itu kamu tunjukkan sama anak-anak kamu, keluarga besar kamu bahwa saya tidak punya niat jahat sedikitpun, yang ada dalam hati saya adalah niat baik," kata Ferry di kanal YouTube Melaney Ricardo yang tayang pada Jumat, 17 Desember 2021.

Ferry Irawan dan Venna Melinda mengisyaratkan bahwa akan ada yang spesial di awal tahun depan. Belum diketahui pasti apakah itu akan menjadi bulan pernikahannya dengan Ferry. "Bulan Desember ini full of surprises ya, bulan Januari mudah-mudahan 2022 semuanya bismillah lancar," kata Venna di kanal YouTube miliknya pada Rabu, 15 Desember 2021. "I will start fight for you, mohon doa restunya," kata Ferry.

