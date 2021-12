Choi Siwon Sembuh dari Covid-19, Sapa Penggemar Lewat Unggahan Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan penyanyi, Choi Siwon telah dinyatakan sembuh dari Covid-19. Ia langsung menyapa para penggemarnya melalui unggahan terbaru bertema Natal di Instagram.

"Saya kembali! Saya berutang terima kasih yang terdalam kepada semua staf medis yang merawat saya dan mereka yang mengkhawatirkan saya," tulis Siwon pada Minggu, 19 Desember 2021.

Siwon mengunggah dua foto sekaligus. Foto pertama memperlihatkan Siwon mengenakan masker berdiri di samping pohon Natal sambil mengacungkan jempolnya yang mengisyaratkan bahwa ia dalam kondisi baik. Pada foto kedua, Siwon berada di lahan parkir sebuah bangunan dengan sedikit sisa salju.

Anggota Super Junior itu berharap dapat mengakhiri tahun ini dengan baik serta berpesan kepada seluruh pengikutnya agar tetap waspada terhadap penyebaran virus Covid-19. "Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan tahun ini dengan kuat! Tolong jaga diri Anda dan mari kita kalahkan virus ini bersama-sama!" tulisnya.

Agensi yang menaunginya, SM Entertainment juga telah membuat pernyataan resmi bahwa Siwon sudah dinyatakan negatif Covid-19. “Choi Siwon telah dibebaskan dari karantina hari ini karena otoritas kesehatan pemerintah telah menetapkan bahwa tidak ada lagi risiko dia menyebarkan virus, dan dia telah dianggap pulih secara klinis dari Covid-19," kata SM Entertainment dikutip dari Soompi.

SM Entertainment mengatakan setelah menjalani isolasi mandiri selama lebih dari satu pekan, Siwon akan melanjutkan jadwal akhir tahunnya. "Dia berencana untuk melanjutkan kegiatan sambil mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh otoritas kesehatan," kata SM Entertainment.

Choi Siwon dinyatakan positif Covid-19 pada Jumat, 10 Desember 2021 meski telah menyelesaikan vaksin dosis kedua pada September lalu. Akibatnya, Siwon tidak dapat hadir dalam acara Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2021 sebagai presenter. Selain tidak bisa mengikuti MAMA 2021, Siwon juga menunda jadwal syuting My Little Old Boy.

Baca juga: Choi Siwon Positif Covid-19, Unggahan Terakhirnya Dihujani Doa Fans

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.