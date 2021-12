Spider-Man: No Way Home Cetak Rekor Box Office Korea Selatan Sejak Hari Pertama

Poster film Spider-Man: No Way Home. Dok. Marvel.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Spider-Man: No Way Home mencetak rekor di box office Korea Selatan sejak hari pertama penayangan, Rabu, 15 Desember 2021. Di Korea Selatan, Spider-Man: No Way Home tayang dua hari lebih awal dari jadwal perilisan di Amerika Serikat, sama seperti Indonesia.

Dikutip dari Korea Herald pada Jumat, 17 Desember 2021, Spider-Man: No Way Home dikabarkan telah mengumpulkan sekitar 635 ribu penonton sejak Rabu lalu. Menurut Dewa Film Korea (KOFIC), angka penonton tersebut terhitung 96,9 persen dari tiket yang terjual di hari tersebut.

Angka itu juga menandai skor hari pertama terbesar untuk film di masa pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020. Penonton Spider-Man: No Way Home di Korea Selatan dikabarkan melebihi rekor film Fast and Furious 9 yang memiliki total 400 ribu penonton pada Mei lalu.

Tidak hanya itu, Spider-Man: No Way Home juga berhasil mengalahkan rekor debut era pandemi yang sebelumnya dipegang oleh film Eternals dengan 296 ribu penonton dan Venom: Let There Be Carnage dengan 203 ribu penonton.

Sebelumnya, sebanyak lebih dari 220 ribu tiket pre-sale telah terjual enam hari sebelum resmi tayang di Korea Selatan. Angka tersebut juga mengalahkan film superhero Marvel Avengers: Infinity War yang rilis tahun 2018, salah satu film hit sebelum pandemi di negara itu dengan total penonton lebih dari 11 juta.

"Berdasarkan data dari Dewan Film Korea (KOFIC) pada Kamis, 9 Desember 2021, pre-sale untuk film Spider-Man: No Way Home telah mencapai 221.294 tiket, dua hari setelah tiket mulai dijual pada Selasa, 7 Desember 2021," demikian data dari Dewan Film Korea (KOFIC), dikutip dari Yonhap pada Jumat, 10 Desember 2021.

Masih tetap dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya, Spider-Man: No Way Home mengisahkan tentang petualangan Peter Parker yang identitasnya telah terungkap sebagai seorang Spider-Man. Di Indonesia sendiri, film ini telah tayang di bioskop sejak Rabu, 15 Desember 2021.

