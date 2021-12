Noah Rilis Album Taman Langit, Iqbaal Ramadhan Jadi Model Video Klip

Iqbaal Ramadhan menjadi model video klip Yang Terdalam, lagu Peterpan pada 2003 yang dibuat ulang dan dirilis kembali oleh Noah pada Jumat, 17 Desember 2021. Foto: YouTube Noah Official.

TEMPO.CO, Jakarta - Grup band Noah merilis album Second Chance Taman Langit di seluruh platform musik digital serta merilis format fisik dalam bentuk CD. Album Second Chance Taman Langit merupakan rangkaian pertama dari empat album yang akan dirilis hingga Februari 2022.

Di waktu yang sama, Noah juga membuat ulang video klip lagu Yang Terdalam dan dirilis hari ini, Jumat, 17 Desember 2021. Video klip Yang Terdalam pertama kali dirilis oleh Peterpan pada 2003.

Video klip terbaru masih mengambil lokasi yang sama, tepatnya di Jakarta dan dengan jalan cerita yang persis dengan 18 tahun lalu. Namun perbedaan ada pada model video klipnya. Dulu, Ariel Noah yang merupakan vokalis menjadi model dalam video klip Yang Terdalam. Namun kali ini, Noah menggandeng anak-anak muda untuk menggantikannya. Mereka adalah Iqbaal Ramadhan, Difki Khalif, dan Rheno Poetiray yang berperan layaknya seperti para personel saat membintangi video klip terdahulu.

Dengan rambut gondrong, Iqbaal meniru gaya Ariel Noah belasan tahun lalu berjalan menyusuri pinggir jalan Jakarta. Iqbaal mengenakan jaket cokelat dengan kaos berwarna putih di dalamnya. Sambil berjalan, ia melakukan lip sync dengan suara Ariel Noah di sepanjang lagu.

Lagu Yang Terdalam sebenarnya memiliki makna yang dalam. Setiap baitnya menyiratkan makna tentang perasaan setia dari seseorang yang merasa kehilangan sosok yang dicintai. "Dari makna lirik tersebut dapat kita tersirat makna keadaan seseorang yang senantiasa masih teringat kasih cintanya yang selama ini ia jalani bersama pasangannya, namun kini semua hanyalah tinggal kenangan," demikian keterangan Noah dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 17 Desember 2021.

Baru dirilis enam jam lalu, video klip Yang Terdalam telah ditonton lebih dari 600 ribu kali di kanal YouTube Noah Official. Penonton memberikan respon positif terhadap pembuatan ulang video klip yang berhasil membuat mereka bernostalgia. "Lagu legendaris di salah satu album taman langit. Langsung ke flashback masa masa smp. So much memories," tulis Jovan Harnando. "Semuanya jauh lebih fresh. Kayak waktu ngerasa diulang lagi tapi dengan orang-orang yang baru," tulis Sultan Maulf. "Double kill banget!! Modelnya, lagunya, bandnya. Semua bikin candu," tulis Nur Fitri.

Sebelumnya, Ariel Noah dan Musica Studios telah menyiapkan kampanye bertajuk #RoadToSecondChance. Selain Taman Langit, akan ada album lain yang akan dirilis Noah, yaitu Bintang di Surga, Hari yang Cerah dan Second Chance (2014). Second Chance sendiri merupakan album apresiasi untuk karya Noah dan Peterpan yang telah membawa mereka ke titik puncak karier seperti sekarang.

