Ketika The Simpsons Dituduh Rasisme Lewat Karakter Apu, Ada Apa?

TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini, 17 Desember 1989 silam, The Simpsons tayang perdana di FOX dengan judul “Simpsons Roasting on an Open Fire”.

Selama perjalanannya menjadi salah satu serial TV favorit banyak orang, The Simpsons sempat tersandung kontroversi kasus rasisme lewat karakter Apu Nahasapeemapetilon.

Melansir dari ndtv.com, selama bertahun-tahun, Apu Nahasapeemapetilon adalah salah satu dari sedikit karakter orang Asia di televisi prime time di Amerika Serikat.

Pemilik Kwik-E-Mart yang menyenangkan di kota fiksi Springfield ini merupakan karakter yang menonjol dalam serial animasi The Simpsons yang sudah berjalan lama.

Namun Apu juga dianggap bermasalah karena berbagai alasan. Misalnya, aktor Kaukasia, Hank Azaria yang menyuarakan karakter Apu dianggap berlebihan dalam menggunakan aksen India.

Apu diakui sebagai karikatur yang seluruhnya terdiri dari stereotip Asia Selatan.

