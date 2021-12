Hari Ini, 32 Tahun Silam, Film Animasi The Simpsons Tayang Perdana di TV

The Simpsons. Dok. Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Springfield -Bertepatan hari ini, 32 tahun silam, pada 17 Desember 1989, The Simpsons tayang perdana di saluran TV FOX dengan judul “Simpsons Roasting on an Open Fire”.

Tiga dekade berlalu dan animasi tentang keluarga Simpson bersama penghuni Springfield masih terus eksis hingga sekarang.

Jauh di tahun 1989, The Simpsons memulai debutnya dengan tema spesial Natal “Simpsons Roasting on an Open Fire,” tapi itu sebenarnya bukan rencana aslinya.

Mengutip dari laman screenrant.com, tidak ada tayangan lain yang mendekati umur panjang The Simpsons saat ini, selain itu belum ada indikasi dari pemilik baru Disney bahwa institusi animasi tersebut berencana untuk berakhir dalam waktu dekat.

Sebenarnya butuh beberapa musim bagi The Simpsons untuk benar-benar mencapai kejayaannya, dan tidak ada yang benar-benar tahu pasti apakah kartun berorientasi dewasa ini akan menjadi hit di kemudian hari.

Menengok ke belakang, fakta bahwa episode perdana adalah spesial Natal tampak seperti langkah yang aneh, tetapi ada alasan khusus mengapa para produser mengambil tema tersebut.

Melansir dari laman mentalfloss.com, ternyata The Simpsons awalnya dimaksudkan untuk menayangkan episode “Some Enchanted Evening” sebagai seri perdana, yang akan ditayangkan di FOX pada musim gugur September 1989.

Ditulis oleh pencipta Matt Groening dan co-developer Sam Simon, episode ini dirancang untuk menjadi pengenalan karakter. Sayangnya, “Some Enchanted Evening,” terdapat kesalahan dalam animasi, yang mana hal ini membuat produser eksekutif James L. Brooks sangat marah. Untungnya, episode berikutnya, “Bart the Genius,” keluar dengan lebih baik.

Sementara “Some Enchanted Evening” diperbaiki masalah animasinya, dan juga sebagian ditulis ulang, produser meminta FOX untuk menunda pemutaran perdana The Simpsons hingga Desember, dan mulai dengan “Simpsons Roasting on an Open Fire,” sebagai materi pelajaran yang ditayangkan pada bulan Desember. Versi “Some Enchanted Evening” yang diubah dan dikoreksi akhirnya ditayangkan sebagai final musim 1, pada Mei 1990.

HENDRIK KHOIRUL MUHID



