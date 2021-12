Konser Offline TWICE Hari Pertama Dibatalkan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Grup K-Pop TWICE. Foto: Twitter @JYPTWICE.

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop, TWICE membatalkan konser offline hari pertama yang dijadwalkan akan digelar di Seoul, Korea Selatan pada Jumat, 24 Desember 2021. Pembatalan ini dilakukan karena lonjakan kasus Covid-19 di Korea Selatan yang terjadi belakangan ini.

"Karena aturan jarak sosial yang lebih ketat sedang diterapkan karena meningkatnya kasus Covid-19 yang terus meningkat, kami telah memutuskan untuk membatalkan salah satu konser offline TWICE, 'TWICE 4TH WORLD TOUR 'III',' yang telah dijadwalkan pada 24 Desember," kata agensi TWICE, JYP Entertainment pada Kamis, 16 Desember 2021, dikutip dari Soompi.

JYP Entertainment menjelaskan bahwa mereka telah mempersiapkan secara matang penyelenggaraan konser offline pekan depan. Mereka berusaha untuk mengikuti aturan jaga jarak yang ditetapkan baik untuk keselamatan artis dan juga penonton.

"Namun, pedoman jarak sosial yang lebih ketat membuat tempat tersebut sekarang memiliki jam operasional yang terbatas, jadi kami telah membatalkan konser yang dijadwalkan pada 24 Desember," kata JYP Entertainment.

Korea Selatan saat ini mencapai lebih dari 7 ribu kasus Covid-19 per hari. Hal tersebut yang mendorong pemerintah Korea Selatan menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat untuk mengendalikan penyebaran virus.

Jadwal konser hari kedua pada Sabtu, 25 Desember 2021 akan tetap digelar dan dilanjutkan dengan konser online Beyond LIVE pada Minggu, 26 Desember 2021. JYP Entertainment meminta maaf karena pembatalan konser offline hari pertama ini. "Kami dengan tulus meminta maaf kepada mereka yang telah menantikan konser ini," kata JYP Entertainment.

JYP Entertainment akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai pengembalian dana tiket. "Kami akan mengungkapkan detail lebih lanjut nanti tentang prosedur pembatalan dan pengembalian dana untuk konser offline yang dibatalkan. Kami akan melakukan yang terbaik agar uang penonton dikembalikan secepat mungkin," kata JYP Entertainment.

Konser yang rencananya digelar di KSPO Dome, Seoul ini sebagai tanda untuk memulai tur dunia TWICE. Selain di Korea Selatan, TWICE akan menggelar konser di Amerika Serikat, mulai di Los Angeles, Oakland, Dallas, Atlanta, hingga New York pada Februari 2022.

