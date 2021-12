Tetap Setia Dampingi Rizky Nazar, Syifa Hadju: Ada Hikmah di Balik Semua Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Rizky Nazar mendapat dukungan dari kekasihnya, Syifa Hadju. Untuk pertama kalinya, Syifa menuliskan bentuk dukungannya untuk Rizky yang ditangkap polisi karena narkoba pada Senin malam, 13 Desember 2021.

Meski Rizky tidak bisa membaca unggahan tersebut karena sedang menjalani proses hukum, Syifa mengakui kalau pacarnya itu adalah orang yang tulus. Syifa yakin kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi Rizky untuk kedepannya.

"Iky, kamu adalah salah satu orang dengan hati paling tulus yang pernah aku kenal. People make mistakes, tapi aku yakin ada hikmah dan pembelajaran buat kamu dibalik semua ini," tulis Syifa di Instagram pada Rabu, 15 Desember 2021.

Ia mengunggah foto bersama Rizky dan mencoba menguatkan. Syifa meyakinkan Rizky bahwa banyak orang di sekitar yang peduli dan sayang terhdapnya. "Kamu adalah orang yang baik, dan setelah ini aku percaya kamu akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. You are so loved iky, jangan pernah ngerasa sendiri yaa! banyak banget yang sayang sama kamu," tulis perempuan 21 tahun ini.

Syifa Hadju tidak akan meninggalkan Rizky melewati masa sulit ini. Syifa juga mengatakan akan selalu mencintai Rizky. "Aku sangat bangga padamu kiko, kita akan melewati ini bersama oke? ily, always," tulis Syifa di akhir unggahan.

Teman-teman Syifa dan Rizky ikut menuliskan dukungannya di kolom komentar. "You guys, aku akan berada di sini untuk kalian berdua," tuli Verrell Bramasta. "Saya di sini kapan pun kamu membutuhkanku. Bismillah kamu akan melewati ini dengan lebih kuat dari sebelumnya," tulis Widi Mulia. "Mama percaya iky pribadi yang baik dan tulus, Tuhan tidak akan memberikan ujian dan cobaan yang tidak sanggup kita lewati...peluk dari mama untuk anak mama @rizkynazar20 dan @syifahadjureal ..you will get thru this, you are loved," tulis aktris, Karina Suwandi.

Sebelumnya, Syifa mengungkapkan kesedihannya atas kepergian Laura Anna. Meski tidak mengenal dekat, kabar meninggalnya Laura yang berdekatan dengan penangkapan Rizky, cukup membuat Syifa terpukul.

"Laura, dari semua kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini aku gak nyangka akan dapat kabar kehilangan dari kamu. Aku tau kita gak deket tapi aku tau kamu orang yang baik lau. Sekarang kamu udah gak ngerasain sakit lagi, yang tenang di sana Laura kita semua sayang kamu," tulis Syifa di Instagram Story pada Rabu, 15 Desember 2021.

Rizky Nazar diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba, Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin malam, 13 Desember 2021 saat tengah mengkonsumsi ganja. Sehari sebelumnya, Rizky Nazar terlihat menghabiskan waktu bersama Syifa Hadju dan kakaknya, Rizkina Nazar. Rizky dan Syifa bermain dengan keponakannya, anak dari Rizkina di rumah.

Baca juga: Banyak Kejadian Terjadi, Syifa Hadju Tak Sangka Dapat Kabar Laura Anna Meninggal

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.