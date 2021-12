Sedang Berada di Amerika, Kematian Laura Anna Jadi Kado Pahit Steffi Zamora

TEMPO.CO, Jakarta - Kebahagiaan yang semestinya dirayakan aktris, Steffi Zamora saat berulang tahun ke-21 tidak terjadi. Justru Tepat di hari lahirnya itu, ia kehilangan sahabat terbaiknya, Laura Anna yang meninggal pada Rabu, 15 Desember 2021. Yang membuatnya kian sedih, ia tengah berada di New Mexico, Amerika Serikat bersama keluarga dan kekasihnya, Fero Walandouw.

Steffi menangis kedua orang tuanya, Michael Stotzel dan Sapna Husen mengejutkannya dengan memberikan kue ulang tahun dan rangkaian bunga. Sempat terkejut sebentar, Steffi kemudian menangis dipeluk ibunya.

"Jangan sedih-jangan sedih. Semoga sehat, sudah 21, semakin dewasa," kata Sapna sambil terus menguatkan putrinya dengan menepuk-nepuk punggungnya. Adapun Stotzel mengusap kepala Steffi.

Video ini direkam oleh Fero yang kemudian mengunggahnya di halaman Instagramnya, kemarin. "Selamat ulang tahun sayang. Mungkin emang kesel harus berduka di hari bahagia kamu...tapi kamu berhak bahagia, ada keluarga kamu, ada aku, ada sahabat-sahabat yang sayang sama kamu," tulis aktor sinetron dan presenter ini.

Steffi dan Laura diketahui berteman sangat dekat. Keduanya sudah saling mengenal saat sama-sama menjadi model. Steffi menjadi salah satu sahabat Laura yang terus menguatkan dirinya kala menerima kenyataan menderita spinal cord injury karena kecelakaan bersama Gaga Muhammad pada 8 Desember 2019. Ia juga yang mendorong Laura untuk terus memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Selebgram yang memiliki nama lengkap Edelenyi Laura Anna ini sebelum meninggal dunia, tengah menghadapi kasus kecelakaan mobil bersama Gaga Muhammad. FOTO/Instagram

Baik Laura maupun Steffi sesekali mengunggah kebersamaan mereka dan saling memuji satu sama lain di halaman Instagramnya. Mereka selalu berbagi rindu saat tak bertemu.

"Bersyukur punya ini orang di hidupku. Kalau au bilang orang kuat, ni orang adalah manusia paling kuat kayaknya. Terima kasih untuk tidak menyerah. Kamu mengajarkanku bahkan saat hidup berantakan, kamu masih bisa menjadi orang baik," tulis Steffi dalam unggahannya, 19 Oktober 2021.

Laura Anna pun juga memberikan pujian kepada Steffi Zamora. "My bee! I miss you, I miss us, walaupun kamu selalu sibuk tapi lama-lama aku ngerti gak semua orang itu akan selalu ada dan aku yang selalu gengsi untuk minta temenin, yang penting hatinya selalu ada ya Bee, I love you nanti sembuh kita metal lagi yaaa," tulis Laura pada 19 September 2021.

Sejak mendengar kabar Laura Anna meninggal, Steffi Zamora tak membuat satu unggahan pun untuk mengekspresikan kesedihannya. Ia merasakan duka yang dalam. "Yang ikhlas, kamu udah lakuin yang tulus yang terbaik selama ini buat dia, selalu ada buat dia, selalu dengerin hal-hal yang gak bisa dia ceritakan ke orang lain," tulis Fero menguatkan kekasihnya.

