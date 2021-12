Amanda Rawles dan Jefri Nichol Bertemu Lagi di Film Dear Nathan Thank You Salma

Jefri Nichol dan Amanda Rawles dalam jumpa pers virtual film Dear Nathan Thank You Salma pada Selasa, 14 Desember 2021. Foto: Rapi Films/Screenplays.

TEMPO.CO, Jakarta - Film Dear Nathan Thank You Salma kembali mempertemukan Amanda Rawles dan Jefri Nichol. Keduanya sudah pernah membintangi dua film sebelumnya, Dear Nathan dan Dear Nathan Hello Salma.

Amanda mengaku sangat senang bisa kembali memerankan karakter Salma di film penutup dari trilogi Dear Nathan ini. Karakter Salma yang ia perankan sejak film pertama sudah sangat melekat padanya dan akan sulit untuk dipisahkan.

"Aku enggak punya alasan untuk enggak ikut (bergabung di film Dear Nathan Thank You Salma) karena aku merasa dekat sekali dengan karakternya Salma dan cerita Dear Nathan dari yang pertama, apalagi film Dear Nathan yang pertama adalah batu loncatan aku untuk karier aku di perfilman Indonesia," kata Amanda saat jumpa pers pada Selasa, 14 Desember 2021.

Amanda Rawles merasakan di film terakhir ini, karakter Salma tumbuh dan cerita yang dihadirkan berkembang dari sebelumnya. Karakter Salma juga membawa pengaruh dalam kehidupan Amanda. "Aku merasa aku dan Salma adalah orang yang sama, keras kepalanya Salma itu keras kepalanya aku, membuat aku lebih dewasa juga untuk kehidupan personal aku," kata Amanda.

Dalam film Dear Nathan Thank You Salma, penonton tidak hanya melihat kisah cinta antara Salma dengan Nathan saja tetapi ada pesan penting yang ingin disampaikan. "Bukan hanya tentang percintaan tapi ada isu-isu sosial yang menurut aku wajib diangkat apalagi untuk saat ini, dan itu sangat menarik untuk aku," kata Amanda.

Sementara, Jefri Nichol juga akan tetap memerankan karakter Nathan. Merasakan kedekatan yang serupa seperti Amanda, Jefri mengaku merasa emosional saat pertama kali menyaksikan trailer Dear Nathan Thank You Salma yang rilis kemarin. "Ini bakal jadi penutup dari cerita Nathan dan Salma, bakal berpisah akhirnya sama karakternya," kata Jefri.

Tidak sulit bagi Amanda dan Jefri membangun chemistry di film ketiganya ini meski sudah lima tahun berlalu sejak syuting terakhir. Mereka hanya lebih banyak mengobrol sejak awal memulai proyek film ini. "Gue melihat Amanda itu udah Salma dan cuma Amanda doang menurut gue yang bisa memerankan Salma, enggak ada yang lain, itu karakter seumur hidup sih," kata Jefri.

Film Dear Nathan Thank You Salma akan tayang di bioskop pada 13 Januari 2022. Film ini dibintangi sejumlah aktor muda antara lain, Jefri Nichol sebagai Nathan, Amanda Rawles sebagai Salma, Indah Permatasari sebagai Zanna, Susan Sameh sebagai Rebecca, Ardhito Pramono sebagai Afkar, dan Diandra Agatha sebagai Rahma.

