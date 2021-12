Rendy Pandugo Gelar Konser Intim, Lepas Rindu Tampil Langsung di Panggung

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Rendy Pandugo akan menggelar konser offline intim pertama di tahun 2021. Keinginan Rendy untuk bisa kembali berkumpul dengan para pendengar dan teman-temannya untuk melepas rasa tampil di panggung secara langsung akhirnya dapat diwujudkan.

"Kita jumpa besok malem jam 7 di @antasorejapan yaaaak!!" tulis Rendy di Instagram pada Rabu, 15 Desember 2021.

Konser Intim Rendy Pandugo akan digelar pada Kamis, 16 Desember 2021 mulai pukul 19.00 WIB di Antasore, Cilandak, Jakarta Selatan dengan membeli tiket seharga Rp 150 ribu. Konser intim Rendy Pandugo ini juga akan diwarnai dengan penampilan Oslo Ibrahim sebagai opening act.

Sebelumnya, Rendy telah merilis EP See You Someday pada awal tahun 2021 yang terinspirasi dari kebiasaannya sendiri yang mengucapkan kalimat "see you someday” di akhir live show-nya. Sejak pandemi Rendy harus berhenti tampil, maka EP ini dibuat sebagai ekspresi betapa ia merindukan para pendengar musiknya dan hari-hari indah tampil di atas panggung di depan orang banyak secara langsung.

Tidak dapat bertemu langsung dengan para penggemarnya sejak pandemi, album ini dimaksudkan sebagai obat dan kesempatan bagi Rendy untuk terhubung kembali dan berada di sana untuk para pendengarnya, serta harapannya untuk dapat melihat mereka lagi suatu hari nanti.

Pada akhir November lalu, Rendy juga baru merilis single baru yang berjudul Honey Bee. Lagu tersebut spesial didedikasikan untuk sang putri yang dipanggil sebagai lebah madunya sedangkan Rendy sebagai penjaganya. "Honey Bee bercerita tentang perasaan kekhawatiran seorang ayah yang melihat putrinya tumbuh begitu cepat," kata Rendy dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 26 November 2021.

Lewat lagu Honey Bee, Rendy Pandugo juga ingin bercerita tentang perasaannya bahwa suatu hari putrinya akan meninggalkannya karena akan menjalani hidupnya sendiri sebagai orang dewasa atau ia akan meninggalkannya karena waktu adalah hal yang fana di dunia ini.

