Berulang Tahun Hari ini: Berikut Sepak Terjang Onew, Leader di SHINee

TEMPO.CO, Seoul -Lee Jinki atau lebih dikenal dengan nama panggung Onew dari SHINee berulang tahun hari ini, Selasa 14 Desember 2021.

Netizen Twitter meramaikan tagar #TODAY_IS_ONEWDAY hingga ratusan ribu cuitan tepat pada pukul 00.00 KST. Anggota boyband SHINee ini kini berumur 32 tahun.

Di kalangan para penggemar K-Pop, nama Onew sudah melekat. Ia adalah leader SHINee yang terkenal memiliki suara emas. Berikut profil Onew dilansir dari berbagai sumber:

Nama lahir: Lee Jin Ki (ì´ì§„기)

Nama panggung: Onew (ì˜¨ìœ )

Nama panggilan: Jinki, Onew, Onleader, Dubu, Tofu, Tokki, Yeonggam,

Tempat lahir: Kota Gwangmyeong, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan

Tanggal lahir: 14 Desember 1989

Tinggi badan: 177 sentimeter

Golongan darah: O

Almamater: Gwangmyeong Information Industry Hight School dan Chungwoon University

Grup: SHINee

Posisi: Leader, main vocal

SHINee dibentuk SM Entertainment pada 2008. KBeranggotakan Onew, Jonghyun, Key, Minho, dan Taemin. Tampil pertama kali dalam acara Popular Songs di SBS pada 25 Mei 2008 dan membawakan lagu Noona Neomu Yeppeo (Replay).AP/Kin Cheung

Selain berperan sebagai leader, Onew merupakan anggota tertua SHINee. Ia mulai menandatangani kontrak dengan SM Entertaiment pada tahun 2006. Setelah menjalani dua tahun masa trainee, ia pun debut bersama SHINee dengan lagu pertama berjudul “Reply” pada 25 Mei 2008.

Bakatnya di bidang musik tidak dapat diragukan lagi. Onew merupakan pemilik rekor nada tinggi terpanjang di industry Kpop, yaitu berdurasi 40 detik.

Selain bergabung di SHINee, ia juga mengisi beberapa OST drama dan menulis lirik lagu. Ia juga beberapa kali membawakan lagu opera di atas panggung konser.

Selain berkarier di bidang musik, Onew juga melebarkan sayapnya ke industri seni peran.

Salah satu peran yang terkenal ia mainkan adalah karakter dokter Lee Chi Hoon di drama Descendants of the Sun.

Dari perannya di drama tersebut, Onew SHINee berhasil memenangkan kategori Newcomer Scene Stealer Award kategori Male dalam penghargaan 2016 Scene Stealer Festival. Selain itu, ia juga bermain di drama Dr. Champ, Athena: Goddess of War, Pure Love, dan Welcome to Royal Villa.

MAGHVIRA ARZAQ KARIMA

