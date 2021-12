Daftar Film yang Dilarang Tayang oleh Banyak Negara, Ada Apa?

Tangga di film The Exorcist. panoramio.com

TEMPO.CO, Holywood -Sudah sejak dahulu, dunia perfilman dipenuhi oleh berbagai film yang memiliki kontroversi.

Kontroversi-kontroversi ini meliputi film-film yang memiliki konten sadis, menjijikan, penghinaan, hingga mengandung pelecehan.

Oleh karena itu, ada beberapa film yang dilarang tayang di banyak negara karena kontroversinya tersebut.

Berikut inji adalah beberapa film yang dilarang tayang di banyak negara.

Cannibal Ferox (1981)

Cannibal Ferox adalah film asal Italia yang mendapatkan predikat sebagai The Most Violent Film Ever Made. Film ini dibuat tahun 1981 dan mendapatkan kecaman dari 31 negara karena kental praktek kanibalisme.

Film ini dibintangi oleh John Morghen, lorraine de Selle, Bryan Redford, dan Zora Kerova. Film ini menampilkan adegan kanibal secara eksplisit dan membuatnya banyak dikecam serta di beberapa negara film ini boleh diputar setelah melalui sensor yang sangat ketat.

The Exorcist (1973)

The Exorcist adalah sebuah film yang menceritakan gadis kecil bernama Regan. Dalam film tersebut, Regan dirasuki oleh setan dan memiliki perilaku yang tak biasa dan menunjukan kekerasan dan bahasa yang tak pantas.

Selanjutnya: Saat rilis pada 1973, film ini panen kecaman...