Ratusan Ribu Tiket Pre-sale Spider-Man: No Way Home Terjual di Korea Selatan

Poster film Spider-Man: No Way Home yang tayang pada 17 Desember 2021. Foto: Instagram/@spidermanmovie

TEMPO.CO, Jakarta - Film Spider-Man: No Way Home diprediksi akan menjadi hit box office. Sebanyak lebih dari 220 ribu tiket pre-sale telah terjual sebelum enam hari resmi tayang di Korea Selatan.

"Berdasarkan data dari Dewan Film Korea (KOFIC) pada Kamis, 9 Desember 2021, pre-sale untuk film Spider-Man: No Way Home telah mencapai 221.294 tiket, dua hari setelah tiket mulai dijual pada Selasa, 7 Desember 2021," demikian data dari Dewan Film Korea (KOFIC), dikutip dari Yonhap pada Jumat, 10 Desember 2021.

Angka tersebut telah melampaui penjualan tiket tiga hari setelah pre-sale dibuka pada setiap film yang akan dirilis di Korea Selatan sejak pandemi Covid-19. Angka tersebut juga mengalahkan film superhero Marvel Avengers: Infinity War yang rilis tahun 2018, salah satu film hit sebelum pandemi di negara itu dengan total penonton lebih dari 11 juta.

Spider-Man: No Way Home menyumbang 72,5 persen dari semua tiket yang dipesan penonton pada Kamis, 9 Desember 2021. Spider-Man: No Way Home mengalahkan film Monsta X: The Dreaming yang hanya mencapai 3,7 persen, Dune dengan 2,9 persen, dan Don't Look Up dengan 2,7 persen.

Dibintangi oleh Tom Holland, Zendaya, serta Jacob Batalon, Spider-Man: No Way Home merupakan film terakhir dari trilogi Spider-Man Marvel Cinematic Universe (MCU) setelah Spider-Man: Homecoming (2017) dan Spider-Man: Far From Home (2019) serta menjadi bagian dari fase empat MCU.

Dalam film Spider-Man: No Way Home, Peter Parker (Tom Holland) mencari bantuan kepada Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) untuk membuat dunia melupakan identitasnya sebagai Spider-Man. Tapi, Parker segera menghadapi serangkaian penjahat baru untuk dihadapi saat multiverse terbuka dan memungkinkan penjahat dari alam semesta lain sampai ke bumi.

Industri bioskop di Korea Selatan memperkirakan Spider-Man: No Way Home yang dirilis pada Rabu, 15 Desember 2021 akan dengan mudah mencapai puncak box office yang masih belum pulih dari pembatasan terkait pandemi Covid-19. Menurut data dari KOFIC, jumlah orang Korea menonton film di bioskop telah turun menjadi 60 ribu dari 80 ribu dalam sehari sejak akhir pekan lalu. Hal ini diduga karena minimnya film yang dirilis secara luas bulan ini serta lonjakan kasus Covid-19 harian di Korea Selatan baru-baru ini.

