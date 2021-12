Park Shin Hye Unggah Lagi Usai Pengumuman Kehamilan, Netizen Puji Makin Bersinar

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Park Shin Hye mengunggah kembali wajahnya di halaman Instagramnya setelah dua bulan vakum membuat unggahan. Ia mengunggah fotonya usai mengumumkan kehamilannya dengan Choi Tae Joon, kekasihnya bertahun-tahun dan akan meresmikan hubungan pada Januari 2022.

Park Shin Hye mengunggah fotonya dengan rambut panjang. "Rambutku lumayan panjang," tulisnya pada keterangan foto yang diunggah pada Jumat malam, 10 Desember 2021.

Pada foto ini, aktris yang memulai debutnya di dunia seni peran dimulai dengan bermain di drama laris, Stairway to Heaven itu memperlihatkan tangan kanannya menopang dagu. Bibirnya dipoles lipstik warna merah menyala. Wajahnya makin glowing meski dia hanya berdandan tipis. Secara keseluruhan, Park Shin Hye makin cantik apalagi dengan rambut digerai berantakan itu.

Park Shin Hye dan Choi Tae Joon. Foto: Soompi.

Unggahan tunangan Choi Tae Joon ini langsung menjadi sasaran netizen untuk menuliskan komentar yang memuji bintang drama You're Beautiful dan The Heirs ini. "So pretty eonni," tulis @ambar***. "Bumil cantik," tulis @erza***. "Miss you Park Shin Hye," tulis @genesis***.

Ada juga yang memberikan selamat untuk kehamilan dan rencana pernikahannya itu. "Congratulations untuk pernikahan dan kehamilanmu," tulis @ssra***.

Agensi Park Shin Hye, Salt Entertainment mengumumkan kliennya dan Choi Tae Joon akan menggelar pernikahan pada 22 Januari 2022 di sebuah tempat yang dirahasiakan di Seoul. Kabar yang diumumkan pada 23 November 2021 itu juga menjelaskan pasangan ini sudah bertemu 2017.

