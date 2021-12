Choi Siwon Positif Covid-19, Unggahan Terakhirnya Dihujani Doa Fans

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor dan penyanyi, Choi Siwon dinyatakan positif Covid-19. Kabar terinfeksinya anggota grup idola, Super Junior itu diungkapkan oleh agensi yang menaunginya, SM Enertainment, Jumat, 10 Desember 2021.

"Ini SM Entertaiment. Choi Siwon didiagnosis dengan COVID-19 pada pagi hari tanggal 10. Choi Siwon telah menyelesaikan dosis vaksin kedua pada September, dan dikonfirmasi dalam tes PCR sebagai tindakan pencegahan," tulis SM Entertainment, seperti dikutip dari Newsen

Konfirmasi ini, kata SM Entertaiment, mengakibatkan agensi memutuskan untuk menghentikan semua jadwal Choi Siwon. "Choi Siwon tidak dapat menghadiri 2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS (2021 MAMA) yang dijadwalkan tampil sebagai presenter pada Sabtu, 11 Desember 2021," tulis SM Entertainment.

Agensi besar di Korea itu menuturkan, semua anggota Super Junior dan staf yang pernah melakukan kontak dengan Choi Siwon juga tengah dilakukan tes PCR untuk mengetahui apakah tertular atau tidak. "Perusahaan kami akan secara aktif mengikuti pedoman dari otoritas karantina, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk pemulihan yang cepat," kata agensi yang menelurkan SHINee dan NCT itu.

Choi Siwon. Instagram

Dikutip dari Hankook Ilbo, setelah konfirmasi bahwa dirinya tertular Covid-19, Siwon langsung memutuskan melakukan karantina mandiri. Selain tidak bisa mengikuti MAMA, Siwon juga menunda jadwal syuting My Little Old Boy yang dibintangi hingga dinyatakan sembuh.

Choi Siwon terakhir membuat unggahan di akun Instagramnya dua hari lalu mengenai pemanasan global. Unggahan ini dipenuhi dukungan doa dari penggemarnya yang sudah mendengar kabar ini agar sahabat Raffi Ahmad ini segera sembuh. "Get well soon Oppa," tulis Septy***. "Oppa, segera sembuh, get well very soon," tulis @yuvi***.

Kasus positif Covid-19 di Korea Selatan dilaporkan meningkat. Teman Choi Siwon di Super Junior dinyatakan positif corona pada pertengahan November lalu. Akhir bulan lalu, aktor Go Kyung Poo juga dikonfirmasi positif Covid-19 dan kemarin aktris, Yoon Eun Hye juga dinyatakan terinfeksi virus corona.

NEWSEN | HANKOOK ILBO

